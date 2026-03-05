Voz Comunitaria | Habitantes de Los Chaimas recurren al agua de mar ante prolongada falla del servicio en Cumaná

La ausencia de agua potable por más de una semana ha obligado a residentes del sector Los Chaimas a buscar alternativas para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas trasladarse hasta la costa para recolectar agua del mar y utilizarla en actividades domésticas.

Vecinos de esta comunidad de Cumaná en el estado Sucre, relataron que, ante la imposibilidad de contar con el suministro regular por tuberías, han tenido que recurrir a la playa para obtener agua que les permita resolver tareas del hogar como la limpieza y el uso de sanitarios.

Meris Rodríguez, habitante de la zona, explicó que esta práctica se ha convertido en una de las pocas opciones disponibles para sobrellevar la situación.

“Yo me beneficio con la playa, porque llevo a mi sobrino y aprovecho de buscar agua para la poceta; con eso me resuelvo”, comentó.

Otro testimonio

Otra vecina del sector, Zuleima Colina, señaló que también ha tenido que utilizar agua del mar para atender algunas labores domésticas mientras se restablece el servicio en la comunidad.

Los residentes indicaron que durante la madrugada del pasado 3 de marzo un camión cisterna llegó al sector para abastecer a los vecinos.

No obstante, aseguraron que solo una parte de la población logró llenar sus envases debido a que, según denunciaron, no se informó previamente la hora exacta de llegada del vehículo.

Realidad

“Nosotros sabíamos que vendría la cisterna, pero no nos avisaron a qué hora llegaba y no nos dio tiempo de agarrar agua”, expresó Colina.

La comunidad reiteró su llamado a las autoridades para mejorar la coordinación en la distribución del recurso y garantizar que todos los habitantes puedan acceder al vital líquido mientras se normaliza el servicio en la ciudad.

Cumaná / Lino Castañeda