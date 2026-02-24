Que mejoren los servicios públicos. Esta es la principal solicitud que hacen los habitantes de la Urbanización Cotoperí, ubicada en el eje territorial de La Aduana de Barcelona.

Y es que, según los residentes de esta comunidad, la cual también fue noticia en el 2021 por verse afectada por el desbordamiento del río Neverí, desde hace más de 10 años no funcionan con normalidad algunos temas, perjudicando su calidad de vida

En primer lugar, las personas consultadas pidieron que se trabaje en el abastecimiento de agua potable por tubería.

Luisa Méndez, quien está próxima a cumplir 30 años de residenciada, manifestó que, a medida de que se fue poblando la comunidad, empezó a bajar la calidad de este servicio, específicamente.

"La gente usa bomba para agarrar agua y a veces es tan débil que si el primer vecino de la calle tiene su bomba prendida, los demás no agarramos. Cuando viene fuerte, si podemos tener tres casas la bomba encendida", dijo Méndez.

Antonio Pineda, quien vive en la calle Amana, manifestó que el agua les suele llegar la mayoría de las veces de madrugada, sin ningún cronograma establecido.

"Uno se para a cada hora y a veces son las 6:00 am y te tienes que acostar sin agarrar agua. Aquí las únicas maneras de abastecerse es teniendo bomba y montando guardia en la tubería para almacenarla en tanques o comprarla directamente a los cisterneros", aseguró Pineda.

Según los vecinos, el tambor les puede salir en Bs 400 como mínimo, sin son personas conocidas, porque de lo contrario puede superar los 600 bolívares.

Por otro lado, tanto Méndez como Pineda pidieron para que cesen las fallas eléctricas. Señalaron que en ocasiones se les va la luz varias veces al día por escasos mínimos o una vez por más de cinco horas.

"Hay veces que también hay fluctuaciones de voltaje y eso para nosotros es más grave, yo por lo menos he perdido todos mis corotos a raíz de estos problemas, el año pasado se quemó mi segunda nevera, ¿a quién uno le reclama eso?", se preguntó Méndez.

Cloacas

De igual manera, en la comunidad solicitaron que se trabaje en la reactivación del sistema de bombeo de aguas servidas, el cual aseguraron que también tiene más de 10 años sin funcionar.

"Siempre viene el camión vactor a chupar como en tres tanquillas pero no es la idea. Tenemos una estación aquí en la comunidad que no está trabajando", relató José García.

Vecinos comentaron que el colapso de las cloacas y el paso de camiones tanto para achicar como para surtir a la comunidad de agua potable, también ha afectado negativamente las condiciones del asfalto de la calle principal.

"Las bombas que estaban ahí en la estación les salieron patas porque no existen desde hace como 20 años. Para la comunidad es muy necesario que se reactive porque ahí caen todas las aguas servidas de esta población y cuando se tapa viene el vactor a chupar pero eso dura un mes, dos meses y vuelve otra vez el problema, ve lo feo que está la vialidad como consecuencia", enfatizó Pineda.

Barcelona / Elisa Gómez