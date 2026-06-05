Voz Comunitaria | Habitantes de El Merey en El Tigre reclaman servicio de aseo

Habitantes de la calle 5 de Julio del sector El Merey, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, denunciaron que no cuentan con el servicio de aseo urbano desde hace más de una década.

El mal estado de la vialidad impediría que los camiones recolectores, contratados por la alcaldía, ingresen al sitio para llevarse los desechos, según lo manifestado por vecinos.

"Yo tengo más de 10 años viviendo aquí y nunca he visto pasar al camión por el frente de mi casa. Lo que pasa es que esto no está asfaltado porque es una calle que se incluyó después de que la comunidad estaba establecida", explicó María Torres.

Agregó que en las otras calles de la zona sí se estaría efectuando la recolección de forma regular. "Entonces tenemos que trasladarnos a esos sitios, que sí están asfaltados para dejar ahí la basura y que el camión se la lleve", expuso.

Pagan para trasladar la basura

José Aray, residente del sector, agregó que con frecuencia paga 3 dólares a una persona para que cargue las bolsas de basura hasta alguna calle principal.

"Cada semana viene un señor con una carrucha y se lleva la basura, es preferible pagar porque a pie cómo hacemos. Aunque lo mejor sería que el aseo nos tomara en cuenta", afirmó Aray.

Esta dinámica también fue adoptada por otros vecinos, quienes piden a los entes del gobierno que los incluyan en la ruta que el aseo cumple en el resto del lugar.

El Tigre / Damary Díaz