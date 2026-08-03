Socavación pone en peligro a conductores que transitan por calle Paraguachi de Guanipa

Un llamado de atención hacen conductores que transitan por la calle Paraguachi del municipio Guanipa del estado Anzoátegui, ante una socavación de la vía, lo cual los expone al peligro constante.

Usuarios de la calle denunciaron que el hueco, situado al lado de una boca de visita, tiene aproximadamente un año. A modo de prevención, algunos vecinos tomaron la iniciativa de taparlo con cauchos, que al mismo tiempo sirvan como señal de alerta.

"Esta calle conecta a por lo menos tres sectores, es decir, es muy transitada y ni por eso ha tenido la atención que necesita. Pedimos que por favor hagan algo para tapar ese hueco", expresó el chofer Alberto Mora.

Señalización improvisada

Una vecina, quien se identificó como Claudia Rodríguez, advirtió que varios neumáticos han quedado dentro del socavamiento y muchas veces también juegan en contra.

"No siempre se mantienen firmes y terminan tendidos en el suelo o son tragados por el hueco. Entonce es más difícil que los choferes los vean, sobre todo en la noche", afirmó.

La vocera comunitaria relató que por esta razón también se han registrado accidentes en la vía, que además suele ser bastante oscura durante la noche por falta de algunas luminarias.

Los declarantes dirigieron la petición de ayuda al gobierno municipal para frenar el riesgo y brindar mejores condiciones a la comunidad. "Es hora de que nos escuchen", clamó Rodríguez.

Guanipa / Damary Díaz