Vecinos de Miramar alertan riesgo de deslizamiento por deterioro del terreno

Habitantes del sector La Torre, en la comunidad de Miramar, municipio Sucre, manifestaron su preocupación por el progresivo deterioro de un terreno que, según denunciaron, se ha agravado con las recientes lluvias registradas en la ciudad de Cumaná.

Estos residentes del estado Sucre explicaron que las precipitaciones han provocado el desprendimiento constante de tierra en un área que, además, es utilizada desde hace años como un vertedero improvisado de escombros y desechos sólidos.

Contaminación y riesgo

Pedro Salazar, vecino del sector, señaló que la acumulación de basura se ha convertido en un problema permanente debido a la disposición inadecuada de residuos y a las deficiencias en el servicio de recolección.

Indicó que ante esta situación, algunas personas optan por quemar los desechos, lo cual genera contaminación y afecta especialmente a adultos mayores, niños y recién nacidos que habitan en las cercanías.

Asimismo, aseguró que las lluvias recientes ocasionaron el desplazamiento de tierra y basura hacia la comunidad de Valle Verde, aumentando la preocupación de los habitantes.

“Esto no es de ahorita; tiene más de 15 o 20 años”, afirmó.

Temen perder el acceso

Los vecinos advirtieron que, de continuar el deterioro del terreno, podría verse comprometida la vía que comunica a las comunidades de Vallecito y El Milagro, lo cual afectaría la movilidad de decenas de familias.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que realicen una inspección técnica del lugar y ejecuten las obras necesarias que permitan estabilizar el terreno, evitar nuevos deslizamientos y ofrecer una solución definitiva a un problema que, aseguran, se ha prolongado durante décadas.

Cumaná / Lino Castañeda