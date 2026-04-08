Voz comunitaria | Familias del sector Ciudad Jardín de El Tigre sufren múltiples carencias

Entre múltiples carencias viven más de 400 familias del sector Ciudad Jardín de El Tigre, estado Anzoátegui, un lugar que con más de 20 años de fundado, todavía carga con el peso de una infraestructura urbana inconclusa.

Al ingresar a esa comunidad, la primera vista revela las carencias. La única calle asfaltada es la principal; las demás son simples surcos de arena, sin aceras, solo delimitadas por bordes de maleza y en algunos puntos se acompañan de basura.

Los habitantes del lugar dicen sentirse olvidados por las autoridades debido a que no cuentan con un entorno adecuado.

"Siento lástima y pena porque merecemos vivir en algo más digno, más limpio, más óptimo", expresó la vecina Carmen Rodríguez.

La mujer también relató que requieren mejores redes de electrificación, pues hay pocos postes y apenas unos tubos débiles para soportar las líneas de tensión.

A oscuras

A esto se suma la falta de luminarias, por lo que las calles se mantienen en penumbras al caer la noche, situación que ha obligado a los moradores a instalar sus propios reflectores hacia las vías, según comentó Ramón Suniaga, otro vecino.

Suniaga, además, mencionó que en estos terrenos sin pavimento, las lluvias hacen de las suyas y limitan el paso de la comunidad.

"Las calles se llenan de barro y hay que esperar que escampe o baje el agua para salir de las casas", lamentó.

Inseguridad activa

Un residente del sector, que pidió la reserva de su identidad por miedo a represalias, apunto que otro de los males que enfrentan es la inseguridad.

Recordó que hace cuatro años sufrió un asalto dentro de su propia vivienda, cuando se encontraba junto con su familia.

Y aunque ya pasó un tiempo, su temor continúa intacto. "Si sale mi esposa, yo no salgo y viceversa, para no dejar la casa sola", comentó.

En este lugar, cuyo nombre "Ciudad Jardín" contrasta con su realidad, la exigencia vecinal es que las autoridades les busquen solución a estos problemas para así mejorar su calidad de vida.

El Tigre / Damary Díaz