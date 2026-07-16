Voz Comunitaria | Falta de alumbrado azota al 2do callejón Sur de El Tigre

El temor a la oscuridad y los riesgos que puede traer consigo, pone en alerta a vecinos del 2do callejón del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

La falta de varias luminarias convierte este lugar en una penumbra cuando cae la noche.

Solo una lámpara con luz tenue se mantiene activa iluminando apenas una parte de la zona, pero en los demás postes la carencia es evidente. No hay bombillas o las que se encuentran instaladas hace tiempo dejaron de funcionar.

"Esto está así desde hace más de dos años. Es una oscuridad tremenda y aunque no se han visto situaciones de delincuencia por aquí, sí existe el miedo de que con todo oscuro pueda pasar algo", expresó una habitante del lugar, quien se identificó como Ana Rojas.

Consecuencias

La oscuridad ocasiona otro problema en la parada de transporte cercana, donde funciona la línea Asocovea.

Según lo comentado por el chofer Gustavo González, en el horario nocturno, las personas no se detienen a tomar el transporte y prefieren seguir de largo.

"La gente tiende a no pararse aquí. Buscan paradas adyacentes o hacen la fila más allá porque le temen a esta oscuridad", explicó.

González apuntó que la migración de pasajeros golpea el bolsillo de los conductores al no completar su estimado de ingresos durante las jornadas.

"Esta situación nos afecta bastante. Aparte de lo que podamos padecer los choferes en cuanto a los pasajes, que son bajos, o el acceso a la gasolina que a veces se complica", agregó el trabajador del volante.

Derrame de aguas servidas

Un factor que también "espanta" a los ciudadanos es un derrame de aguas negras en la calle, del cual emanan hedores desagradables y difíciles de soportar.

Según los miembros de la comunidad, esta falla se origina por la obstrucción de una cloaca a la cual no le han hecho mantenimiento.

"Desde el año pasado estamos así. Los vecinos, los choferes y los pasajeros tenemos que calarnos este malestar y el hedor aumenta más cuando llueve, como ahora", expresó un vecino, que decidió resguardar su identidad.

El Tigre / Damary Díaz