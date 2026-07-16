Gremio docente pide inspeccionar escuelas de Sucre tras los sismos registrados en el país

La Coalición Magisterial del estado Sucre solicitó a las autoridades educativas y a los organismos de prevención realizar una evaluación estructural en los planteles de la entidad, luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio y las posteriores réplicas reportadas en el país.

El planteamiento fue realizado por el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Sucre, Gregory Quijano, quien pidió al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) coordinar un plan de inspección en preescolares, escuelas y liceos para determinar las condiciones de la infraestructura donde reciben clases miles de estudiantes.

Solicitan diagnóstico

Quijano, desde la ciudad de Cumaná en el municipio Sucre, señaló que el reinicio de las actividades escolares fue ordenado por el ministerio de Educación, a través del director del CDCE en Sucre, Luis Eloy Pérez Serra.

Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se ha presentado un balance técnico sobre el estado de las instituciones educativas, tras los movimientos sísmicos.

«Tenemos conocimiento, por nuestros diferentes voceros y representantes en los centros de trabajo, de instituciones que presentan fallas de infraestructura y, aun así, continúan impartiendo clases de manera permanente», manifestó.

El dirigente gremial indicó que la intención de esta solicitud es que organismos como Protección Civil (PC) y el Cuerpo de Bomberos emitan un diagnóstico que permita ofrecer tranquilidad a padres, representantes, docentes y estudiantes, además de establecer las correcciones necesarias en caso de detectarse riesgos estructurales.

Piden reunión con autoridades

Durante la rueda de prensa, la Coalición Magisterial también solicitó al director del CDCE convocar una reunión con las organizaciones sindicales del sector para abordar temas relacionados con la contratación colectiva y la situación de docentes que, según el gremio, permanecen suspendidos.

Los representantes reiteraron la importancia de mantener un canal de diálogo con las autoridades educativas para atender, tanto las condiciones de la infraestructura escolar como las reivindicaciones laborales del magisterio sucrense.

Cumaná / Lino Castañeda