Alcalde anunció que esperan tuberías para reparar colector principal caído en Canchunchú

El alcalde del municipio Bermúdez en el estado Sucre, Julio Rodríguez, informó que realizan gestiones urgentes para reparar dos tramos de un colector principal caído en la avenida de entrada a Canchunchú, cuyo daño hizo ceder parte de la vialidad.

“Esta semana nosotros teníamos previsto iniciar la vía principal de Canchunchú con una tubería de 12 pulgadas”, precisó.

Detalló que para la populosa localidad se adquirió una bomba de 30 HP, pero su activación depende de la reparación del ducto principal y se encuentran a la espera de un lote de tubería que viene de Barquisimeto, para comenzar las labores.

También dijo que trabajan en el sistema de bombeo del sector La Marina, el cual envía agua al sistema de 19 de Abril, donde se encuentra la planta de bombeo.

Especificó que se están abordando los problemas de los colectores en la redoma de Gamero y en el sector Cantv, para sanear completamente Canchunchú.

Balance

Al hacer un balance de los trabajos que se realizan actualmente en el municipio, señaló que se han abordado 96 colectores y destacó que la Comuna Valle de Canchunchú ha utilizado sus propios recursos para reparar estos ductos. En total, en Canchunchú se han reparado siete colectores y se va a instalar la tubería principal de 12 pulgadas para resolver el problema.

Con relación a Playa Grande, dijo que la solución a los derrames de aguas servidas está concluida con la limpieza que se realizó al sistema y la instalación de una bomba de 60 HP en la estación de la zona.

Rodríguez llamó a la conciencia, porque en la principal población de la parroquia Bolívar se detectó obstrucción en la red debido a la acumulación de sedimentos, producto de que muchos vecinos conectaron sus aguas de lluvia al sistema, lo cual también se agrava por la cría de porcinos, cuyos desechos son depositados en las tuberías de descarga de líquidos residuales.

Anunció que se encuentran planificando reuniones con el ministerio de Agricultura para evaluar la cría de animales en sectores urbanos, debido al impacto en los sistemas de aguas servidas.

Con relación a las descargas en el litoral del municipio, informó que gestionan la canalización de 500 metros de tuberías lineales al fondo del mar, a fin de que recojan todo el líquido por el sector Campo Ajuro de Carúpano.

Sucre / Yumelys Díaz