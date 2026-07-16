Graduandos del liceo José Eusebio Acosta dedicaron su acto a los estudiantes fallecidos en el doble terremoto

La empatía y la solidaridad de los más jóvenes se unieron en el liceo metropolitano José Eusebio Acosta de El Muco, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, en un sentido homenaje a las decenas de niños y adolescentes que perdieron la vida y resultaron heridos en el doble terremoto del 24 de junio, por parte de los estudiantes de 5to año del plantel, que recibían sus títulos de bachiller.

Los jóvenes realizaron su acto de cierre de etapa, marcado por la memoria y la fe. La ceremonia reunió a familiares, docentes y autoridades, pero el aire estaba impregnado por un sentido homenaje a cada estudiante que perdió la vida en la tragedia del pasado 24 de junio.

Luz

Los graduandos encendieron una vela por cada uno de los jóvenes fallecidos. La luz de las llamas simbolizó que, pese a la adversidad y la distancia, la esperanza y la solidaridad persisten.

“Agradecemos a Dios por la vida y por la oportunidad de llegar hasta aquí. Este homenaje nos recuerda que, aunque no los conocíamos personalmente, son parte de nuestra misma lucha y nuestro mismo futuro”, expresó un estudiante en nombre de la promoción.

El acto culminó con un minuto de silencio y una oración colectiva, tras lo cual cada vela fue depositada en el centro del escenario, formando un círculo de luz en memoria eterna de quienes partieron.

“Este gesto de nuestros estudiantes demuestra que la empatía no tiene fronteras. Honrar a quienes ya no están, así no hayan compartido nuestras aulas, es un acto de humanidad que nos une como país”, expresó el docente Carlos García, director de la institución.

Sucre / Yumelys Díaz