Voz Comunitaria | En Sierra Maestra viven entre aguas servidas 

¡Sí! En el comienzo de las calles Carabobo, La Marina y Nueva Granada, a pocos metros de la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, se desbordan litros y litros de aguas servidas a diario.

Vecinos manifestaron su preocupación por este foco de contaminación y manifestaron que están cansados del hedor que se desprende de estos puntos.

"Las aguas residuales en Sierra Maestra son un problema de, aproximadamente, 10 años y nadie ha hecho nada para resolverlo. Se ha reportado, pero no nos han dado respuesta. Queremos que el gobierno o algún ente del municipio Sotillo nos eche una manito con esto", expresó el publicista Carlos Contreras.

El ingeniero Richard Betancourt, otro de los afectados por la situación, afirmó que las autoridades han intervenido en diferentes oportunidades con maquinarias, que han permitido destapar las tuberías de las cloacas, sin embargo, cree que deben dar con la raíz del problema para solucionarlo.

"Cuando destapan, dura dos días así y se vuelven a llenar las tres calles. Los malos olores son insoportables y se está dañando la vialidad. Además, uno tiene que estar limpiando a cada rato y no se puede estar mucho tiempo cerca del bote de aguas negras porque es un pudrición. Entre las tres calles hay como 50 viviendas afectadas, incluso aquí tenemos una residencia donde viven muchos niños, que en ocasiones les ha tocado salir con tapabocas por el olor. Esas tuberías de la cloaca están obstruidas, necesitamos una solución", añadió.

Otros problemas

Además del problema con las aguas servidas, residentes reportaron que en la calle La Marina "siempre" está regada la basura, debido a que no cuentan con un contenedor para acumular las bolsas con desperdicios.

Ante esta situación, exhortaron a las autoridades locales a que habilite un espacio para depositar los desechos.

"La basura siempre está regada, porque vienen perros y gatos, y eso se vuelve un reguero. Los problemas más feos que tenemos aquí son la basura y las aguas servidas. Pedimos a la alcaldía y a la gobernación que se aboque a resolver estos problemas que tienen años. Sólo aplican paliativos y más nada", aseguró el vecino Luis Chaurán.

Los residentes consultados instaron al gobierno a reparar dos postes que presentan fallas en sus estructuras. Temen que se puedan caer y ocurra un hecho lamentable en la comunidad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez