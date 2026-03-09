Voz Comunitaria | En Santa Rosa, municipio Freites, la mejoría en el suministro de agua es "alegría de tísico"

La expresión popular "alegría de tísico" que hace referencia a la euforia engañosa que sufrían los enfermos de tuberculosis, es la que usan los habitantes de la población de Santa Rosa, ubicada en el municipio Freites, para referirse a la situación del suministro de agua, pues en los últimos meses las fallas han sido recurrentes y luego de sentirse contentos por la aparente mejoría del servicio, la situación se revierte rápidamente.

Y es que luego de que dejaran de recibir agua por tuberías a principios de diciembre de 2025 y permanecer así hasta el 3 de febrero, luego de 27 días volvieron a quedar "secos" el pasado lunes 2 de marzo.

Los residentes claman a las autoridades municipales por la solución, debido a que el desembolso de dinero que deben hacer para abastecerse y poder realizar labores domésticas y de aseo personal, es un golpe duro para sus bolsillos.

Una de las afectadas es Dianeth Bastardo, quien precisó que como funcionaria jubilada de la Gobernación de Anzoátegui sólo percibe 188 bolívares quincenales, monto que está muy por debajo del precio de un tambor de agua, cuyo valor se cotiza en un dólar.

"La situación no sólo me afecta a mí, sino a toda la población. Compro agua dos y tres veces a la semana y son seis tambores cada vez que compro. Pago un dólar por tambor", aseveró.

Señaló que las autoridades de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), la alcaldía de Freites y la gobernación de Anzoátegui pudieran unirse para solventar el problema.

Otro que se quejó de las fallas fue el jubilado petrolero Ramón Elpidio González, habitante del sector Valle Verde quien aseveró que "el que no tiene real para comprar el agua está pelando y la pasa feo porque pasas días y días sin agua" y dijo que todo fue "alegría de tísico".

Agregó que hay un grupo de WhatsApp en el que les avisaban cuándo llegaría el agua, "pero eso brilla por su ausencia".

Yasmila de Borges también pidió a las autoridades municipales de Freites que agilicen las reparaciones necesarias porque la situación económica es difícil y se hace cuesta arriba adquirir el líquido a través de camiones cisternas. "Quiero que vengan para que arreglen el agua para todo el pueblo", indicó.

Yasmina Acosta también expresó su preocupación por el gasto semanal para adquirir los tambores de agua. "Ese problema del agua lo arreglaron y no duró nada. Fue alegría de tísico", comentó.

Los residentes también piden que se reactive el servicio de aseo urbano para evitar la quema de basura

Los diferentes sectores de la población está afectada por la falla en el suministro de agua

Otra petición

Los pobladores también piden al gobierno municipal que se reactive el servicio de aseo urbano debido a que muchas personas han optado por lanzar los desperdicios en terrenos y proceden a la quema de los desechos generando humo y contaminación ambiental.

Respuesta

Consultado sobre la causa de la interrupción en el suministro de agua, el alcalde de Freites, Gabriel Hernández, dijo que "allí aparentemente hubo una afectación del pozo".

El jefe local indicó que se espera "que el miércoles llegue el equipo de Hidrocaribe a hacer las revisiones respectivas".

Santa Rosa / Danela Luces