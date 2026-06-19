Voz Comunitaria | En parte alta de Valle Lindo se sienten "olvidados" por las autoridades

En la parte alta del sector Valle Lindo de Puerto La Cruz, específicamente en la calle Negro Primero, urge atención gubernamental.

Y es que en la zona no llega el agua por tubería como en otras comunidades, el principal acceso vial al sitio se encuentra intransitable y la ausencia de una red de cloacas provoca desbordamiento de aguas negras cada vez que llueve.

Todos estos problemas, los cuales no han tenido solución durante años, han llevado a que los vecinos se sientan "olvidados" por las autoridades locales.

Voces desesperadas

"Toda la vida hemos estado sin cloacas. Hemos introducido proyectos y se han quedado en veremos. Ahora con las lluvias se desbordan las aguas negras a cada rato. En el caso de la calle Negro Primero, ya van 10 años que no la rehabilitan, por eso no transitan ni un carro por allí. Necesitamos que se acuerden de esta comunidad, la idea es buscar una solución a esto que estamos pasando. En la parte alta de Valle Lindo vivimos más de 100 familias", agregó la residente Marina Guarepe.

Para el ama de casa Rosier Silva, quien habita en la zona desde el momento de su fundación, hace más de 50 años, la Negro Primero es "la calle del olvido" en Valle Lindo.

Aseguró que entre los mismos residentes han tenido que hacer labores de desmalezamiento y hasta instalar lámparas del alumbrado público para vivir en mejores condiciones.

"Por aquí no hacen nada, tengo años viviendo aquí y estamos en el olvido. Nosotros mismos nos encargamos del aseo y de todo", apuntó.

Falta de agua

Aunado a eso, Silva reportó que el agua no les llega por tubería a quienes residen en la parte alta del sector popular, por lo cual dependen de la instalación de mangueras y bombas para ayudar a que el líquido suba hasta sus viviendas.

"Yo tengo que instalar hasta 200 metros de manguera para agarrar un poquito de agua. Como tengo un tanque de agua grande, no sufro mucho, pero me ha tocado regalar o vender agua a otros vecinos, porque nosotros sufrimos mucho con el agua. Aquí faltan muchas cosas, necesitamos ayuda", aseveró.

De acuerdo con lo relatado por habitantes de la comunidad, el servicio de agua potable está activo en la zona cada siete u ocho días, no obstante, han tenido temporadas de 15, 21 y hasta 30 días sin recibir el recurso por distintas razones.

Proyecto

Juan García, representante del consejo comunal que funciona en la parte alta de Valle Lindo, indicó que recientemente se aprobó un proyecto para mejorar el suministro del líquido con la instalación de dos válvulas en el sistema, pero esto no surtió ningún efecto: las casas de la calle Negro Primero siguen sin recibir el recurso por tubería.

Sobre las cloacas, precisó que hace 10 años se inició la construcción del sistema de aguas servidas, pero en ese entonces los trabajadores se encontraron con una laja debajo del asfalto y quedaron en que iban a traer las maquinarias necesarias para romper el área, pero "no hicieron la diligencia y esto quedó a medias".

"Han querido asfaltar la calle, pero no los hemos dejado hasta que resuelvan lo de la cloaca. Allí están las tuberías y habría que revisar qué otros materiales faltan para completar el proyecto. Hacemos un llamado a las autoridades para que terminen estos trabajos", concluyó el dirigente vecinal.

Vecinos dependen de tanques de agua ante las fallas en el servicio / Fotos: Arturo Ramírez

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez