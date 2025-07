Voz Comunitaria | En Monte Cristo piden mejoras en servicios y culminación de proyecto de gas (+Fotos)

Monte Cristo es uno de los sectores populares del municipio Juan Antonio Sotillo. A pesar de ser conocido por muchos, actualmente no cuenta con la atención gubernamental que desean sus vecinos.

El equipo de El Tiempo estuvo en la zona recientemente y, al conversar con algunos residentes, la frase que más se repitió entre ellos fue "aquí hay problemas de todo tipo".

Según lo reportado por los consultados, en la comunidad padecen la falta de agua, se ven afectados por constantes apagones y varias de sus calles están deterioradas.

"Sobre todo en la parte alta de la calle 5 de Julio no llega agua. Cada vez que viene, sólo llega hasta el cruce con la calle Páez. Del resto no llega y hay que estar instalando bombas y quedarse hasta la madrugada para agarrar un poquito de agua. En el Callejón Mariño también se vive esta situación, no llega el agua", comentó el publicista Joel Barrios.

Añadió que cree que uno de los factores que está influyendo en la falta de agua en las viviendas de la parte alta son los botes de agua que hay en la zona.

"Nada más en la calle Páez con Sucre hay un bote grande que lleva años ahí. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales el agua no sube", acotó.

Otros afectados

Su vecino, el electricista Ramón Rivas, lamentó que muchos vecinos tengan que depender de bombas eléctricas para abastecerse de agua.

Según afirmó, estos equipos oscilan entre 35 y 40 dólares y funcionan entre uno o dos años, máximo, dependiendo del uso que le den.

Aunado a eso, reportó que a diario están padeciendo fallas en el servicio eléctrico.

"Esas guayas están muy delgadas ya, en mal estado, y con cualquier lluvia hay apagones y hasta se han caído guayas en carros o viviendas. Ya eso caducó, hacemos un llamado a Corproelec para que renueve el tendido eléctrico en Monte Cristo. También hacemos un llamado a Hidrocaribe para que revise los botes de agua y corrija la situación del servicio", apuntó.

En cuanto a estado de la vialidad, ambos residentes coincidieron en que la calle 5 de Julio y algunas transversales no han sido asfaltadas desde "hace muchos años".

"Hemos visto que en Las Delicias asfaltaron, pero para acá no se meten", manifestaron.

Proyecto a medias

Una vecina, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, aprovechó la oportunidad para solicitar al gobierno local que culmine el proyecto de distribución de gas de manera directa a las viviendas.

"Hace un año paralizaron la obra y dejaron las calles rotas y esos tubos amarillos en las aceras. Les pedimos que culminen ese trabajo", dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez