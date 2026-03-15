Voz Comunitaria | En Molorca exigen respuesta sobre bomba de succión de aguas negras sustraída hace seis meses 

Una explicación es lo que exigen vecinos del sector A de Molorca, en Puerto La Cruz, luego de que una cuadrilla de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) sustrajera una bomba de succión de la subestación de bombeo de aguas residuales de la zona, el 10 de septiembre de 2025, para hacerle mantenimiento, y hasta la fecha no la han regresado a su lugar de origen.

Según relataron residentes afectados, la empresa se llevó el equipo para hacerle unas pruebas y prometieron devolverlo 25 días después, pero ya llegó marzo y siguen sin información al respecto.

Como esta pieza es ideal para sustraer las aguas residuales de la comunidad, temen que con la llegada de las lluvias colapse el sistema de cloacas.

"Hasta la fecha hemos acudido tres veces a la hidrológica y no hay respuesta sobre el paradero de la bomba. Por el alcalde nos enteramos, porque sabemos que ha estado interesado en solucionar el problema, que la bomba estaba quemada, pero si la bomba estaba quemada, lo lógico era reunirse con la comunidad y plantearnos la situación y buscarle una solución. ¿Qué queremos nosotros? Que la empresa dé una explicación", comentó Williman Bastidas, abogado y uno de los contralores sociales del consejo comunal José Antonio Anzoátegui, sector A, Molorca.

El morador añadió que esta es la segunda vez que ocurre un hecho como este.

"Ya van dos veces que se llevan una bomba de la subestación y no la traen. Si la empresa no da explicación, entonces hago un llamado al Fiscal Superior del Ministerio Público del estado Anzoátegui para que abra una investigación sobre este hecho, que llamen al ingeniero Simón Ramírez, de Hidrocaribe, y den una explicación sobre cuál es el paradero de esta bomba", finalizó.

Preocupación en el ambiente

La falta de respuesta tiene preocupado a más de uno y más teniendo en cuenta que en años anteriores han vivido el colapso del sistema de cloacas en la zona.

"Tenemos temor porque vienen las lluvias y nos vamos a inundar. Aquí hubo una tragedia, cuando era alcalde Stalin Fuentes, todo se inundó, toda la calle Principal, además de las calles Guárico y Colombia. Por favor le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque ya las cloacas se están desbordando en las bocas de visita y hay viviendas donde están entrando aguas negras", aseguró el vecino Miguel Blanco.

Esto fue constatado por el equipo de El Tiempo mientras recorrió las principales calles de la comunidad.

En algunas casas se pudo observar cómo está ingresando el líquido putrefacto que fluye del sistema de cloacas, así como el desbordamiento en varias bocas de visita.

Otra que está preocupada por un posible colapso de la red de aguas servidas es la vocera de ecosocialismo del consejo comunal de Molorca, Hilda López.

La vecina precisó que al menos 3.500 familias están en riesgo por este problema.

"Además, el canal que pasa por aquí no recibe mantenimiento desde el año pasado. Queremos que nos ayuden con la bomba, si vienen las lluvias vamos a colapsar", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez