Voz Comunitaria | En Los Placeres de La Pica de Carúpano los apagones duran hasta 12 horas

Habitantes de Los Pláceres de La Pica, comunidad rural del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, ubicada en la Troncal 9, a la altura del Centro Ítalo Venezolano, deben padecer jornadas de cortes eléctricos de 10 y hasta 12 horas seguidas, debido al mal estado de los postes y los cables que llevan la electricidad hasta la zona.

El problema, según explicaron, se inicia en el sector El Copey, donde los mástiles de alta tensión están en muy mal estado, a los que se suman los que están en la vía nacional, geográficamente entre El Copey y la entrada de Copabacana.

Irma de La Rosa, vecina de la comunidad, dijo que la situación se ha complicado porque no son ni una ni dos horas las que pasan sin energía, sino que deben soportar hasta 12 horas sin el servicio. “Se va a las 11 y viene al otro día”.

La vecina dijo que hay preocupación porque si los postes se caen la situación se va a poner peor. Estamos luchando un proyecto, que sea lo que Dios quiera para que Los Placeres de La Pica no siga sufriendo”.

Afectación

Los habitantes del sector rural dijeron que el problema se agrava cuando llueve, porque los postes, sostenidos por las matas, hacen corto y se va la corriente, con apagones de hasta de 24 horas.

Al parecer, en la zona el tendido de alta tensión, cuando falla, afecta a dos comunas completas: La Comuna Ezequiel Zamora, que está conformada por 10 concejos comunales y Bahía Libertadora, conformada por siete concejos comunales, con una afectación a 7.435 habitantes entre ambas comunas del eje costero de Bermúdez, al oeste del municipio.

Además de Los Placeres, se ven afectados El Copey, Copacabana, Mazatrapiche, Pica de Chipichipi, La Cachapera, San Francisco, Pozo Colorado, El Silencio y Virgen del Valle, en Ezequiel Zamora.

Mientras que Bahía Libertadora abarca a Güiria de la Playa, Recta de Güiria, Viviendas de Güiria, Vencedores de La recta de Güiria, Puerto Martínez-Patilla, Playa Los Uveros y La Pica de Evaristo I.

Expectativa

Orlando Miguel, otro vecino, dijo que el problema es grave y lo están padeciendo con los constantes cortes.

Agregó que votaron por un proyecto y espera que se ejecute para que mejore la situación de la electricidad.

Aprovechó para denunciar que, a pesar de que El Carupanero pasa cerca, llevan una semana sin agua debido a una avería y aún no les han dicho cuando repondrán el servicio.

Sandy García, otro habitante, explicó que el problema comienza en El Copey y cuando fallan las líneas padecen todos por igual.

Señaló que no les dicen cuál es la solución o si va a llegar algún día, mientras deben soportar apagones de 12 horas y más.

Sucre/ Yumelys Díaz