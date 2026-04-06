Voz Comunitaria | En Los Jardines vivieron la Semana Mayor sin una gota de agua (+Fotos)

Un viacrucis fue lo que vivieron en la Semana Mayor quienes habitan en el sector Los Jardines de Bello Monte, en Puerto La Cruz.

Al día de hoy ya suman 18 días sin ver una gota de agua por tubería y pocos son los que cuentan con alguna reserva del líquido. Lo más lamentable es que los moradores aseguran que las autoridades locales no les han ofrecido una solución, ni se han acercado al sector para darles una respuesta.

"Solo sabemos que en Bello Monte, dónde están las llaves, parece que se dañó una válvula y no la han venido a reparar, por eso solo ha llegado agua en algunas partes de Bello Monte, pero en Los Jardines no. Necesitamos que las autoridades se aboquen a resolver esto porque estamos cansados, tenemos más de dos semanas sin agua", comentó Aurora López, integrante del consejo comunal de la zona.

Compra de agua

Históricamente cuando ha habido crisis muy marcadas con el servicio de agua, los vecinos han recurrido a los llamados "cisterneros" para abastecerse.

Estos cobran Bs 500 por llenar un tambor y entre 5 y 7 dólares por hacer lo propio con un tanque; el costo varía según la capacidad del recipiente.

No obstante, residentes consultados aseguran que no han visto ni un camión cisterna en la zona desde hace ocho días.

"Estamos en escasez de agua justo en Semana Santa. Me ha tocado comprar agua en botellón o algún envase pequeño para resolver, porque tenemos tiempo que no vemos una cisterna por aquí. Cuando se hizo el trabajo del tanque de Bello Monte, se dijo que mejoraría el servicio en Los Jardines, pero es mentira. Esa tubería que metieron allí es para alimentar otros sectores, no Los Jardines. Por eso cuando terminaron se meter la tubería aquí siguieron los problemas con el agua. Lo peor es que dejaron ese hueco así y allí han caído motos y carros", aseguró el vecino José Misel.

Ayuda

Marbelys Bolívar, quien habita en la calle Principal de la comunidad, contó que en estos días de escasez del recurso sólo han recibido el líquido algunos residentes de la parte baja.

"Para resolver, nosotros pegamos una manguera de 100 metros en la toma que está abajo para llenar nuestros tambores y después le prestó la colaboración a otros vecinos durante dos o tres horas para que también llenen sus robos. No entendemos cómo siempre Bello Monte tiene agua y nosotros no. Hacemos un llamado al gobernador (Luis Marcano) y al alcalde (Jesús Marcano) para que se aboquen a resolver esto. Tenemos muchos niños y personas de la tercera edad que no pueden estar cargando tobos" , resaltó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez