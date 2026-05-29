Voz Comunitaria | En los bloques de El Mangle y Pedro Elías Aristiguieta piden que se regularice el servicio de agua

Las denuncias por deficiencias en el abastecimiento de agua en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se han multiplicado en las últimas semanas.

En varios sectores de Carúpano se reportaron fallas en el suministro, tales son los casos de las calles Carabobo y Santa Rosa, donde la llegada de agua por tubería falla desde hace cerca de una semana.

Otro urbanismo afectado, también en el casco urbano del municipio, es la urbanización Pedro Elías Aristiguieta, que abarca un conjunto de cuatro edificios de cuatro pisos, conocidos como los bloques de El Mangle y casas.

Deisy Useche, habitante del bloque tres, explicó que en el caso de ese urbanismo, les llega agua una vez a la semana, lo permite que se llene el tanque y que les abastezcan sin problema.

Pero desde hace dos semanas hay irregularidades y no llega el agua y se quedan secos a mitad de semana, con lo que implica vivir en un edificio sin el vital líquido.

En total, 72 familias del conjunto residencial se ven afectadas por la escasez y el servicio esporádico, por lo que pidieron a las autoridades de la hidrológica un cronograma para tomar previsiones.

Otro vecino, José Rosal, se quejó de que nadie les informa cuál es el problema, y en el camino llevan dos semanas padeciendo de escasez.

Padecimiento

Leonarda Astudillo, habitante del sector de las casas, también con desabastecimiento, señaló que ya van dos semanas con el problema.

Explicó que ya en otros momentos se ha presentado la escasez, porque llega de un lado del sector y del otro lado no.

Dijo que en el caso de las viviendas, deben cargar agua de otra zona para poder tener dotación en sus hogares.

La única explicación que aducen algunos voceros de la hidrológica es que se trata de un problema con el llaveo del servicio.

Sucre / Yumelys Díaz