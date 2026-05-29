Marinos derrotó a Gaiteros con un imponente K.J. McDaniels

Marinos de Anzoátegui pegó primero en las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. El Acorazado Oriental se impuso la noche del jueves 86-89 sobre Gaiteros del Zulia, equipo al que le arrebató el invicto en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Una actuación imponente del norteamericano K.J. McDaniels guió la conquista de los navales, que mostraron el nivel de jerarquía que tiene el equipo al voltear la pizarra en el tramo final del encuentro. Vale destacar que el ala-pívot importado anotó nueve de sus 34 puntos en los últimos dos minutos del cotejo, donde también contribuyó con cuatro rebotes y tres asistencias.

La serie, que está a favor de la tropa dirigida por Néstor "mamá osa" Salazar, tendrá este viernes 29 de mayo el segundo round en la capital zuliana. De cara a ese choque los furreros parecen tener la obligación de conseguir un lauro para evitar llegar el lunes a suelo anzoatiguense con un 2-0 de desventaja.

El último cuarto

Tal como en la serie de cuartos de final contra Spartans de Distrito Capital, Marinos guardó lo mejor de su defensa para el último cuarto, al que entró abajo por ocho.

Durante buena parte del careo Gaiteros estuvo al frente del marcador y llegó a tener ventaja de hasta 13 unidades, pero el Acorazado Oriental no se desesperó. La tendencia del quinteto oriental parecía apuntar a mantener la diferencia corta para luego dar el golpe en los últimos 10 minutos.

El cuadro musical exhibió una alta efectividad en triples (registraron 13 en 21 intentos), pero también tuvieron hasta 18 pérdidas de balón. Dos de esas pérdidas fueron en los últimos minutos y la primera sirvió para que McDaniels consiguiera una cesta que volteó el electrónico, mientras que la segunda sentenció el desafío.

Hasta tres jugadores de Gaiteros totalizaron más de 15 puntos, mientras que por Marinos solo McDaniels superó esa cifra, lo que también da muestra tanto de la capacidad del estadounidense para producir, como de la nula oportunidad de pararlo que tuvieron sus marcadores.

El ala-pívot firmó nueve cartones en esos últimos dos minutos del último tramo donde El Acorazado Oriental anotó 26 e igualmente ayudó en defensa para limitar a 15 a los locales.

Hay que destacar también que José Materán fue clave con tres triples, a la vez que se dio el debut en la temporada del base Edwin Mijares. Los refuerzos Donta Smith y Juan Miguel Suero igualmente vieron acción y se hicieron sentir en ambos costados de la cancha.

Otra serie

Cocodrilos de Caracas superó 76-63 a Guaiqueríes de Margarita en la otra llave de semifinales de la SPB 2026 y toma ventaja de 2-0. Ahora la llave se muda al estado Nueva Esparta para jugar como mínimo el domingo 31 de mayo y el lunes 1ero de junio.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo