Roberto Marrero regresó a Venezuela tras siete años en el exilio

El dirigente opositor Roberto Marrero regresó este jueves a Venezuela luego de permanecer siete años fuera del país; esto ocurre en medio de la nueva etapa política que atraviesa la nación tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Marrero, quien fue jefe de despacho de Juan Guaidó durante el denominado gobierno interino proclamado en 2019, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y compartió en redes sociales un video de su llegada acompañado de familiares y allegados.

“¡Llegué! Gracias a todos. Dios los bendiga”, escribió el dirigente opositor junto a las imágenes en las que aparece abrazando a personas cercanas tras su retorno al país.

En publicaciones previas, Marrero señaló que su regreso tiene como objetivo reincorporarse a la actividad política y sumarse al denominado “plan de tres etapas” para la transición democrática, promovido tras los recientes cambios políticos en Venezuela.

El dirigente fue detenido el 21 de marzo de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de presuntamente integrar una célula terrorista. Permaneció recluido en El Helicoide hasta septiembre de 2020, cuando recibió un indulto presidencial.

El retorno de Marrero se suma al de otros dirigentes opositores y activistas que en las últimas semanas han decidido volver a Venezuela luego de permanecer en el exilio durante varios años.

Caracas / Redacción web