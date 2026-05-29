Economista y exdiputado José Guerra arribó al país con un salvoconducto judicial y una autorización especial

El economista y exdiputado opositor José Guerra regresó este jueves a Venezuela luego de permanecer siete años en el exilio, según informó a través de un video difundido en sus redes sociales desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Guerra explicó que solicitó una amnistía y recibió un salvoconducto judicial que le permitió ingresar al país, así como una autorización especial para viajar debido a que su pasaporte se encontraba vencido y no había podido renovarlo durante su permanencia en el exterior.

El dirigente señaló que estuvo fuera de Venezuela desde 2019 debido a órdenes de detención emitidas en su contra. Aunque no ofreció mayores detalles sobre los procesos judiciales, describió su situación como un “exilio forzoso”.

A su llegada, el también economista afirmó que buscará aportar propuestas para enfrentar la crisis económica y contribuir a una salida política para el país. En el video apareció acompañado por el dirigente Pablo Pérez.

En las últimas semanas también han retornado al país otros dirigentes y activistas opositores que permanecían en el exilio.

Caracas / Redacción web