Voz Comunitaria | En Las Delicias claman por sustitución de transformadores, pues varias casas están sin luz

El 13 de mayo del presente año se cumplieron 30 días desde que explotó un transformador eléctrico en la calle Andrés Bello del sector Las Delicias, en Puerto La Cruz.

Justo el día que muchos celebran el llamado "Domingo de Ramos" se averió el equipo y desde ese momento se quedaron sin energía 220v varias casas de las calles Andrés Bello, Altamira, Nicomedes y San Ramón.

A pesar de que los vecinos afirman que ya realizaron el correspondiente reporte de la situación, a través de la aplicación VenAPP e incluso en las oficinas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero hasta es martes 13 del mes en curso no habían recibido respuestas satisfactorias.

"El llamado es a que vengan a instalar un nuevo transformador lo más pronto posible. Muchos están pasando calor porque no tienen aires 220v. Hay personas enfermas, yo conozco un vecino que tiene cáncer y tiene que estar con su aire acondicionado constantemente y más en estos tiempos donde hace tanto calor", expresó el jubilado Luis Maita.

Problema constante

La moradora Cristina González lamentó que ya la situación haya cumplido un mes y aún no "vean una luz al final del túnel".

"Esa gente que no tiene 220 está padeciendo. Gracias a Dios yo vivo en la calle Olivo y allí no afectó el tema del transformador porque estamos en otra línea. Sin embargo, todos los días padecemos bajones y apagones. Nada más el sábado la luz se fue cuatro veces. Esto es un problema constante, el mes pasado se me dañó una nevera donde yo guardaba mis helados que vendía, ahora no puedo trabajar", acotó.

Este problema ha ocasionado incluso que algunas personas tengan que comprar ventiladores, los cuales se encuentran valorados en, mínimo, 20 dólares o su equivalente en bolívares, para poder refrescarse ante la imposibilidad de encender aires acondicionados que funcionan con la fase 220v.

Respuesta

El equipo de El Tiempo conversó con una dirigente vecinal de la zona y ésta afirmó que ya las autoridades se encuentran al tanto de la situación, pero tienen que esperar que donen el nuevo transformador.

"Lo que nos dijeron es que hay que esperar, que hay una lista y según el alcalde (Nelson Moreno) nos metió en la lista. Ahorita estamos sin luz 220v en varias casas y la 110v es deficiente, siempre hay bajones. Esperamos que nos den una solución porque hay mucha gente enferma en cama", acotó.

Otro equipo dañado

A pocos metros de esta parte de Las Delicias, en la calle Altamira explotó otro transformador el sábado 10 de mayo y esto dejó sin energía eléctrica a unas 40 viviendas.

La avería del equipo, contaron vecinos, se produjo entre el cruce con las calles Unidad y Miranda.

"Ahora todo el mundo está mudando sus cables de corriente a otros postes y así puede colapsar todo en los próximos días y nos quedaremos sin luz por completo. Corpoelec no sólo tiene que instalar un transformador nuevo, sino también hacer un estudio de cargas y ver cuántos voltios se necesitan realmente", explicó la ingeniero civil Yubiri Esparragosa, quien reside en la zona.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez