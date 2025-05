Voz Comunitaria | En la urbanización El Frío viven entre las aguas negras (+Video)

Cansados. Así se encuentran habitantes de la urbanización El Frío, en Puerto La Cruz, producto del desbordamiento de aguas negras que padecen desde hace varios años.

Y no es para menos, sólo basta con permanecer cinco minutos en la calle Sur, la zona más afectada por los botes del líquido, para comprender la difícil situación que están viviendo los residentes.

No sólo es complicado transitar por el espacio, sino que además los olores son "insoportables" y ya la situación se está traduciendo en problemas de salud para algunos residentes.

"Soy una persona asmática y en los últimos días he tenido que estar inyectándome medicamentos. Llevo tres semanas enferma. Con fiebre, por culpa de esa hediondez y la cantidad de plagas que hay ahora. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto, que manden la maquinaria que llaman elefante para destapar esa cloaca, que hagan lo posible por solventar eso, porque además tiene las calles en mal estado", expresó, con dificultad al hablar, Dina González de Palma, una adulta mayor que reside en la comunidad.

Detalles del problema

Se pudo corroborar que el bote de aguas servidas proviene de dos puntos, uno en la propia urbanización El Frío y otro que viene de la comunidad conocida como Colinas de El Frío, la cual está situada en la parte más alta de la calle Sur.

Vecinos consultados señalan que el problema inició específicamente en la urbanización, cuando el exalcalde Magglio Ordóñez ordenó realizar unos trabajos en el sistema de cloacas en el inicio de su gestión en el año 2013.

"Desde ese trabajo empezamos a padecer del colector tapado en El Frío y ahora hay un problema en el colector de Colinas de El Frío, justo en el cruce con la calle Primero de Mayo. Este último se tapa cada 15 días, viene Hidrocaribe a destapar y se vuelve a tapar y toda esa agua putrefacta baja por la calle", explicó el morador Julio Ron.

El ciudadano aseguró que ya informaron sobre este problema a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), la alcaldía del municipio Sotillo y la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) con competencia en la zona, así como también hicieron un reporte por el sistema VenApp, pero hasta el 15 de mayo, fecha de abordaje de esta comunidad por parte de El Tiempo, no habían recibido respuestas satisfactorias.

Ron acotó, además, que cuando llueve las cloacas se desbordan a tal punto que desembocan en los inodoros o lavamanos de las viviendas que están ubicadas en la parte baja de la calle Sur.

"Desafortunadamente para mí estoy en la casa donde está la alcantarilla y la cloaca. Vivo día y noche con esta fuente de aguas negras en el frente de mi casa. Tengo personas mayores y a mi esposa que recientemente le dio una acv, y me tengo que estar calando toda esa hediondez todo el día encerrado en la casa, porque no puedo abrir las puertas. Los vecinos estamos viendo si nos reunimos y cumplimos nuevamente los pasos: ir a Hidrocaribe, la alcaldía y la gobernación, y si no nos dan respuesta, tendremos que ir a la presidencia de la República, pero alguien tiene que solucionar el problema", alertó.

Transformador dañado

La señora Leonor Flores, quien habita en la urbanización porteña desde hace unos 20 años, manifestó que este desbordamiento del líquido putrefacto la tiene "totalmente afectada".

"Estamos muy mal, no se puede vivir así. Además, mi mamá sufre de asma y esto la perjudica más. Tenemos muchos años con esos colectores caídos, la calle ya está totalmente destruida por esa agua, y hasta que no arreglen eso no se puede asfaltar", comentó.

Aunado a eso, denunció que a pocos metros de su lugar de residencia se explotó un transformador el pasado 3 de mayo y desde ese momento no cuentan con energía 220v.

"Eso fue como a las 4:00 de la tarde y prestaron asistencia a las 2:00 de la mañana, pero sólo conectaron la línea 110v. Hemos hecho la solicitud para que arreglen eso, pero seguimos en espera. Mi madre y todos hemos estado padeciendo mucho calor. Agradecemos a los entes competentes que tomen cartas en el asunto", concluyó Flores.

Según la información aportada por los propios residentes, al menos 45 viviendas de la urbanización están sin energía eléctrica 220v, producto de la avería registrada en uno de los tres transformadores que hay en el sitio.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez