11 aspirantes compiten por suceder a Petro en la presidencia de Colombia

Colombia celebra este domingo una de las elecciones presidenciales más abiertas de los últimos años, con 11 candidatos en la carrera por llegar a la Casa de Nariño y convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro. La contienda reúne figuras provenientes de la izquierda, la derecha, el centro político, movimientos ciudadanos y sectores independientes.

Entre los aspirantes con mayor trayectoria política destacan Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y representante de la continuidad del proyecto político de Petro; la senadora conservadora Paloma Valencia, figura del uribismo; el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien vuelve a intentar llegar a la presidencia desde una posición independiente; y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que busca convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Colombia.

La lista también incluye al abogado Abelardo de la Espriella, quien se presenta como un outsider respaldado por millones de firmas; al exembajador y dirigente político Roy Barreras; al exministro Mauricio Lizcano; al empresario Santiago Botero; al economista Miguel Uribe Londoño; a la abogada Sondra Macollins y al general retirado Gustavo Matamoros.

Los candidatos representan visiones muy distintas sobre el futuro del país. Mientras algunos plantean profundizar las reformas impulsadas por el actual gobierno, otros promueven cambios orientados al fortalecimiento de la seguridad, la economía de mercado o la modernización institucional. La diversidad de perfiles ha convertido estas elecciones en una de las más competitivas e impredecibles de la historia reciente colombiana.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en unos comicios que definirán el rumbo político de la nación para el período 2026-2030. Las encuestas previas han mostrado una fuerte polarización entre distintos sectores ideológicos, lo que podría llevar la definición presidencial a una segunda vuelta.

Bogotá / Redacción web