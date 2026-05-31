Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Occidente, los Andes y los Llanos de Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un aviso de alerta temprana la mañana de este domingo, informando sobre el desarrollo de condiciones meteorológicas inestables que afectarán principalmente a las regiones del occidente, los Andes y el llano venezolano.

Según el reporte oficial de la institución difundido a las 7:55 am, los sistemas de monitoreo satelital registran importantes mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable. Asimismo, se reporta actividad eléctrica en diversas entidades del país.

El organismo instó a la población y a las autoridades locales a mantenerse atentos ante el impacto de las lluvias, que se prevé afecten a los estados Apure, Barinas y Portuguesa. También a la cordillera de los Andes y el área del Lago de Maracaibo.

El Inameh estima que estas condiciones meteorológicas adversas se mantengan, de manera preliminar, durante las próximas tres (03) horas a partir de la emisión del reporte.

Caracas / Redacción web