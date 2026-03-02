Voz Comunitaria | En la Fundación Pozuelos denuncian fallas en el servicio del aseo (+Fotos)

Habitantes de la calle Cantaura de la Fundación Pozuelos, ubicada en el municipio Sotillo, denunciaron que los camiones del aseo urbano no pasan con regularidad por la zona.

Aseguran que las unidades de transporte de desechos sólidos recogen las bolsas en todas las calles de la urbanización, menos en la antes mencionada.

Debido a esta situación, muchos residentes han optado por trasladar sus bolsas con desperdicios hacia diferentes puntos de la Av. Principal de Pozuelos, donde sí son recogidas por el servicio de aseo urbano a diario.

Testimonios

"Tenemos bastante tiempo en esta situación, que pasan por las demás calles, pero por la Cantaura no. Primero decían que no pasaban por culpa de una mata de mango, pero nosotros ya la podamos e igual no vienen por aquí. Por eso uno baja hasta la avenida, pero no es lo correcto, allí se forman tremendos cerros de basura, es una situación insalubre para la comunidad", expresó el publicista Oswaldo Gascón.

A juicio del vecino, las autoridades locales deberían establecer un día por semana y horario de recorrido de los camiones del aseo por la calle Cantaura de la funcación, a fin de que no se acumulen los desechos en la comunidad.

"Antes hasta había policías que vigilaban para que se cumplieran los horarios de recolección, pero ya no se hace. Mi recomendación es que los camiones pasen con más frecuencias y que no sea sólo por la avenida principal", añadió.

Otro de los residentes, el comerciante Luis Maurera, también cree que los camiones del aseo tienen que recoger las bolsas que se acumulan en la mencionada calle una vez por semana.

"Eso resuelve mucho, pues ahorita pasan una vez cada tres meses y cuando viene camiones pequeños. Además, recogen lo que quieren y ya. Los mismos trabajadores del aseo nos han llegado a decir que no pasan por esta calle porque no les dan nada, mientras que en otros sitios les dan comida o café.

"Entendemos la situación de sus bajos sueldos y eso, pero por aquí viven puros viejos. Esperemos que todo se solucione", finalizó el morador.

Se conoció que los residentes afectados por las fallas en el servicio trasladan la basura a tres puntos de la Av. Principal: Frente al comercio de "Los Gochos", en la mitad de la avenida y en la subida hacia la parte alta de Pozuelos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez