Voz Comunitaria | En La Caraqueña suman 15 días sin energía 220v (+Fotos)

15 días sin energía 220v cumplieron, este miércoles 27 de mayo, los vecinos de la calle España del sector La Caraqueña, en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, tras la avería que se registró en uno de los transformadores que funcionaba en la zona.

Habitantes consultados afirman que unas 40 familias que residen entre los cruces de las calles San José y Santa Rosa, se encuentran afectadas por la situación.

Lo más lamentable, expresaron, es que ahora sólo está activo un generador de energía de 37.5 kva y, si la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no instala otro en reemplazo del que se dañó, el sistema podría colapsar y generar un apagón.

Testimonio

"Cuando se dañó el transformador hace 15 días, vinieron a reparar y fue restituida la 110v. Después pasamos una semana con fallas en la 110v y volvieron a venir a limpiar las guayas y hacer unas maniobras. Tenemos miedo de que eso colapse porque está trabajando un sólo transformador con sobrecarga", comentó el trabajador petrolero Leonardo Márquez.

El morador añadió que en la comunidad hay muchos adultos mayores y personas con patologías como hipertensión o diabetes, que "necesitan estar en un ambiente fresco constantemente".

Según los residentes, el transformador se dañó hace 15 días

"Notificamos de la situación por la aplicación VenApp, pero nada que nos han resuelto", acotó.

Sin respuesta

Precisamente este silencio de parte de Corpoelec es lo que más preocupa a la comerciante Marcela Cumana, quien también reside en el sector.

"La gente de Corpoelec debería venir y reunirse con los líderes de calle de la comunidad y al menos darnos una respuesta o decirnos algo concreto, si por fin traerán un nuevo transformador o cuándo lo harán, pero la verdad es que no ha venido nadie. Entendemos que no somos la única comunidad con un problema como éste, pero no nos dan soluciones", dijo.

Cumana afirmó que por lo pronto le ha tocado paliar la situación con un ventilador, ya que hasta que no activen la fase 220v no puede encender su aire acondicionado.

Medidas

A diferencia de ella, el morador Eduardo Salazar sí compró un aire acondicionado que funciona con energía 110v para contrarrestar el problema.

"Lo compré porque mi mamá es una señora mayor y no voy a dejar que sufra, pero entiendo que no todo el mundo puede comprar un aire. De igual forma nosotros pagamos por el servicio, por eso hacemos un llamado a Corpoelec para que se aboquen de inmediato a darnos una solución. Hay personas enfermas y adultos mayores, y esta ola de calor es fuerte, es una situación caótica", alertó.

Habitantes de una residencia cercana al poste donde hace falta el transformador, donde habitan unas 16 familias, también se unieron al exhorto que hicieron los vecinos antes mencionados a la empresa eléctrica.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez