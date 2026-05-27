Representantes de Sinvema Anzoátegui constataron el funcionamiento del Ipasme en Barcelona

Miembros del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el Anzoátegui acudieron, este miércoles, a la sede del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) que está ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar, con el objetivo de constatar el funcionamiento de las instalaciones.

Se conoció que la comisión, conformada por la presidenta de la organización, Maira Marín; el secretario de deporte y recreación, Ramón Guillén; Zulaima Marín de la delegación Sotillo-Guanta y el expresidente y asesor Pedro Luis Rodríguez; fue recibida por la directora del Ipasme, Marilitza Salazar.

Según Marín, se pudo contactar el funcionamiento de varias especialidades médicas preventivas, la realización de una alianza con el hospital Luis Razetti y otros centros de salud de la zona para la ejecución de planes quirúrgicos; así como también, verificar las debilidades que existen.

Laboratorio no funciona

"No está funcionando el laboratorio, ni los equipos especializados como el mamografo y el de anestesia. La ambulancia tiene un año parada por batería y croche dañado, los aires acondicionados no funcionan en su totalidad", expresó.

Ante esta situación, la representante gremial le hace un llamado al gobernador Luis Marcano para que visite las instalaciones con el fin de atender las deficiencias, en pro de brindarles bienestar a los trabajadores del sector educación, en especial a los maestros.

De igual manera, Marín aseguró que seguirán investigando la situación de las otras sedes en el estado.

Barcelona / Elisa Gómez