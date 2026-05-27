Asoprocave entregó plan de acción para recuperación del rubro cacao

Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave) entregaron este martes a las autoridades nacionales y regionales que participaron en la mesa técnica que se realizó en Carúpano, estado Sucre, un plan para la recuperación del rubro.
Álvaro López, presidente del gremio que agrupa a productores de los 11 estados cacaoteros del país, señaló que con esa acción están cumpliendo con su deber como organización campesina, jurídicamente organizada a nivel nacional, de colaborar con las autoridades e instituciones públicas en la planificación social de la agricultura.
El plan de Asoprocave fue entregado a los representantes de los ministerios de Agricultura y Tierras Productivas, Ciencia y Tecnología, Comercio Nacional y la Corporación Socialista del Cacao. El Plan de Acción para el Desarrollo y Prosperidad del sector cacaotero de Venezuela explicó López, contiene ocho líneas estratégicas y programáticas, “que marcan y señalan la ruta para el despegue y prosperidad económica del sector cacaotero nacional”.
López agregó que se hizo entrega formal ante el despacho del ministerio de Comercio Nacional, de una correspondencia dirigida al ministro Luis Antonio Villegas, solicitando sus oficios y diligencias ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, para la total exoneración de los aranceles impuestos a los principales rubros de la oferta agrícola exportable de nuestro país como lo son el cacao y café.
”Es nuestro deber contribuir con la autoridades del Estado venezolano, aportando datos técnicos, propuestas, programas, planes y proyectos específicos que contribuyan a resolver los nudos críticos del sector cacaotero nacional”.
Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave) entregaron este martes a las autoridades nacionales y regionales que participaron en la mesa técnica que se realizó en Carúpano, estado Sucre, un plan para la recuperación del rubro.
Álvaro López, presidente del gremio que agrupa a productores de los 11 estados cacaoteros del país, señaló que con esa acción están cumpliendo con su deber como organización campesina, jurídicamente organizada a nivel nacional, de colaborar con las autoridades e instituciones públicas en la planificación social de la agricultura.
El plan de Asoprocave fue entregado a los representantes de los ministerios de Agricultura y Tierras Productivas, Ciencia y Tecnología, Comercio Nacional y la Corporación Socialista del Cacao.
El Plan de Acción para el Desarrollo y Prosperidad del sector cacaotero de Venezuela explicó López, contiene ocho líneas estratégicas y programáticas, “que marcan y señalan la ruta para el despegue y prosperidad económica del sector cacaotero nacional”.
López agregó que se hizo entrega formal ante el despacho del ministerio de Comercio Nacional, de una correspondencia dirigida al ministro Luis Antonio Villegas, solicitando sus oficios y diligencias ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, para la total exoneración de los aranceles impuestos a los principales rubros de la oferta agrícola exportable de nuestro país como lo son el cacao y café.
”Es nuestro deber contribuir con la autoridades del Estado venezolano, aportando datos técnicos, propuestas, programas, planes y proyectos específicos que contribuyan a resolver los nudos críticos del sector cacaotero nacional”.
Sucre / Yumelys Díaz