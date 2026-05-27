Asoprocave entregó plan de acción para recuperación del rubro cacao

Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave) entregaron este martes a las autoridades nacionales y regionales que participaron en la mesa técnica que se realizó en Carúpano, estado Sucre, un plan para la recuperación del rubro.

Álvaro López, presidente del gremio que agrupa a productores de los 11 estados cacaoteros del país, señaló que con esa acción están cumpliendo con su deber como organización campesina, jurídicamente organizada a nivel nacional, de colaborar con las autoridades e instituciones públicas en la planificación social de la agricultura.

El plan de Asoprocave fue entregado a los representantes de los ministerios de Agricultura y Tierras Productivas, Ciencia y Tecnología, Comercio Nacional y la Corporación Socialista del Cacao. El Plan de Acción para el Desarrollo y Prosperidad del sector cacaotero de Venezuela explicó López, contiene ocho líneas estratégicas y programáticas, “que marcan y señalan la ruta para el despegue y prosperidad económica del sector cacaotero nacional”.

Gestiones

‎López agregó que se hizo entrega formal ante el despacho del ministerio de Comercio Nacional, de una correspondencia dirigida al ministro Luis Antonio Villegas, solicitando sus oficios y diligencias ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, para la total exoneración de los aranceles impuestos a los principales rubros de la oferta agrícola exportable de nuestro país como lo son el cacao y café.

‎”‎Es nuestro deber contribuir con la autoridades del Estado venezolano, aportando datos técnicos, propuestas, programas, planes y proyectos específicos que contribuyan a resolver los nudos críticos del sector cacaotero nacional”.

Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (Asoprocave) entregaron este martes a las autoridades nacionales y regionales que participaron en la mesa técnica que se realizó en Carúpano, estado Sucre, un plan para la recuperación del rubro.

Deber cumplido

Álvaro López, presidente del gremio que agrupa a productores de los 11 estados cacaoteros del país, señaló que con esa acción están cumpliendo con su deber como organización campesina, jurídicamente organizada a nivel nacional, de colaborar con las autoridades e instituciones públicas en la planificación social de la agricultura.

El plan de Asoprocave fue entregado a los representantes de los ministerios de Agricultura y Tierras Productivas, Ciencia y Tecnología, Comercio Nacional y la Corporación Socialista del Cacao.

El Plan de Acción para el Desarrollo y Prosperidad del sector cacaotero de Venezuela explicó López, contiene ocho líneas estratégicas y programáticas, “que marcan y señalan la ruta para el despegue y prosperidad económica del sector cacaotero nacional”.

Gestiones

‎López agregó que se hizo entrega formal ante el despacho del ministerio de Comercio Nacional, de una correspondencia dirigida al ministro Luis Antonio Villegas, solicitando sus oficios y diligencias ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, para la total exoneración de los aranceles impuestos a los principales rubros de la oferta agrícola exportable de nuestro país como lo son el cacao y café.

‎”‎Es nuestro deber contribuir con la autoridades del Estado venezolano, aportando datos técnicos, propuestas, programas, planes y proyectos específicos que contribuyan a resolver los nudos críticos del sector cacaotero nacional”.

Sucre / Yumelys Díaz