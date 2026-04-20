Voz Comunitaria | En La Caranta en Pampatar las fallas con el suministro de agua y luz tienen desesperados a sus habitantes

Los habitantes del sector La Caranta, ubicado en el municipio Maneiro de Nueva Esparta, denuncian un deterioro crítico en los servicios públicos que afecta su calidad de vida diaria. El problema más agudo sigue siendo el suministro de agua potable, con ciclos de espera que superan los dos meses, obligando a las familias a buscar alternativas costosas para subsistir.

Arturo León, residente de la zona, manifestó su preocupación por la irregularidad del cronograma hídrico.

"Aquí hemos durado hasta 50 o 60 días sin agua. Tenemos que ingeniárnoslas, pedirle al vecino o hacer el esfuerzo para comprar un cisterna por nuestro propio peculio".

Esta situación se ha vuelto una constante que golpea el bolsillo de los vecinos.

A la escasez de agua se suman las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional, con cortes que ocurren casi a diario. Alibén Martínez destacó las consecuencias materiales de esta inestabilidad: "Casi todos los días se va la luz. En algunas partes otras familias han perdido sus neveras y sus freezers". El temor a daños irreparables en los electrodomésticos es una queja común en toda la comunidad.

Por su parte, Gustavo León señaló que las tuberías del sector también presentan fallas graves, incluyendo botes de aguas negras y blancas que deterioran las calles. "El problema es el agua, la luz que se está yendo constantemente y las aguas negras, además de muchos botes de agua de tuberías blancas". Esta pérdida de líquido por filtraciones resulta alarmante ante la sequía que padecen.

La comunidad hace un llamado urgente a Hidroven, Corpoelec y la Alcaldía de Maneiro para que atiendan la vialidad, la inseguridad y, principalmente, la regularización de los servicios básicos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero