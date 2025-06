Voz comunitaria | En el sector El Muro de Barcelona solicitan mejoras en la vialidad

Que mejoren las condiciones de la vialidad. Este es el principal llamado que hacen los habitantes del sector El Muro de Barcelona, a las autoridades competentes.

Y es que, tanto la calle Principal como la Democracia son de tierra y el paso de las personas, al parecer, se ve afectado sobre todo en temporada de lluvia.

“Cuando llueve esto se pone horrible porque es pura tierra. Necesitamos que nos asfalten las calles, construyan aceras y nos brinden mejores condiciones”, solicitó Yeison Ramos.

Ana Márquez también compartió similar petición. Sin embargo, mencionó que antes de ello, se debe trabajar en la ejecución proyectos para la red de cloacas en la comunidad, puesto que actualmente se organizan para mejorar la distribución de agua potable.

“Yo considero que deben colocar las tuberías de cloacas y todo lo necesario para los drenajes, porque lo que tenemos son pozos sépticos. Ahorita los vecinos, con la comuna, nos estamos organizando porque la gobernación y la alcaldía nos donaron una tubería para mejorar el agua potable en una parte de la comunidad que está afectada. Ahora, entre nosotros, vamos a comprar la pega, la arena, entre otras cosas, para hacer el trabajo”, comentó Márquez.

Abastecimiento

Márquez detalló que son más de 30 viviendas, que representan una parte del sector, las que presentan problemas de abastecimiento y por eso se hizo la gestión, para la labor comunitaria.

“Desde hace más de seis meses tenemos un problema bastante fuerte con el agua. Hay un bloque de casas (cercanas a la entrada por los bomberos de Barcelona) a las que no les llega con normalidad. A veces a unas les llega en la madrugada, por lo que hay que trasnocharse para poder agarrar y tener durante dos o tres días que vuelva a salir otro poquito, pero hay casas donde les llega cada 15 días. Yo por lo menos no tengo cómo almacenar. Guardo en puras botellitas y no me dura tanto, tengo que pedirle a una hermana”, aseveró Márquez.

Por lo que esperan que con este trabajo comunitario, en donde tienen previsto conectarse con otra toma que está en la misma calle Principal, pero en dirección al sector La Resistencia II, se solucione el problema.

Otros

En la comunidad solicitaron que cesen los constantes cortes de energía eléctrica que, al parecer, han quemado algunos electrodomésticos.

“Con el problema de la luz, los que más sufren son los artefactos. Neveras dañadas, microondas dañados, licuadoras dañadas, un poco de cosas se han visto afectadas por esta situación y es difícil reponerlos”, agregó Márquez.

Según Magalis Díaz, al día se registra más de un corte y se puede extender por hasta cinco horas.

“Se va la luz de día, de noche, a toda hora. A veces pasamos más de cinco horas sin luz, regresa como por hora y media y se vuelve a ir. Cuando se va la luz yo corro a desenchufar la neverita”, enfatizó Díaz.

Se conoció que a raíz de las fallas en el servicio, algunas lámparas del alumbrado público también se han visto afectadas, por lo que requieren reposición.

Los vecinos solicitaron atención con la recolección de los desechos sólidos y que los beneficien con mayor regularidad con las bolsas de alimentos por medio del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Barcelona / Elisa Gómez