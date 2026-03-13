Voz Comunitaria | En el sector El Chaparral de Anaco llevan 13 años sin recibir agua 

Si hay algo que añoran los vecinos del sector El Chaparral de Anaco, en la zona centro de Anzoátegui, es la época en la que recibían agua por tuberías en sus hogares, pues según sus testimonios, llevan al menos 13 años abasteciéndose a través de camiones cisternas.

Ese es el caso de Carmen Fernández de Mendoza, quien reside en la calle Brasil de ese sector desde hace 53 años y lamenta no poder regar las pocas plantas que quedan en el patio de su vivienda porque el agua que adquiere es para los quehaceres del hogar y el aseo personal.

"Aquí en la casa pagamos 9 dólares por llenar 13 tambores cada 15 días. Se me han secado las matas porque no puedo usar el agua que compro para regarlas. No sé cuál es el motivo por el que dejamos de recibir agua, pero estamos así desde 2013", expresó.

En igual situación está el septuagenario Oswaldo Figueroa, quien habita al final de la avenida Mérida y aseveró que laboró durante años en el acueducto de Anaco.

"Yo mandaba a llenar el tanque que está en el 23 de Enero dos días, después abría una llave de 36 pulgadas y enviaba agua para El Chaparral dos veces a la semana, pero cuando hubo un cambio de gobierno en 2013 sellaron esa tubería y dejó de llegar el agua por aquí; ahora tenemos que comprarla. Ojalá todo volviera a ser como antes", indicó.

Otra familia que vive frente al boulevard Venezuela desembolsa 25 dólares cada 15 días para llenar el tanque que los abastece. "Por aquí lo que se ve son las fiestas que organiza la alcaldía en el boulevard, pero desde hace más de diez años dejamos de ver el agua en las tuberías", dijo una vecina que prefirió omitir su nombre.

El ama de casa manifestó que ningún gobierno de turno ha tomado acciones para que el servicio sea reactivado. "Los alcaldes han sido indiferentes con este problema del agua", aseveró.

Los afectados coincidieron en que desconocen los motivos por los que el suministro de agua dejó de funcionar y enfatizaron la necesidad de que las autoridades municipales busquen alternativas para restablecer el servicio.

Anaco / Danela Luces