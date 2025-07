Voz comunitaria | En El Mirador de El Eneal en el municipio Bolívar se surten con agua de lluvia (+Fotos)

Habitantes del sector El Mirador del barrio El Eneal, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, claman por agua potable por tubería.

Alegaron que son muchas las dificultades que deben atravesar para obtener el líquido, porque no cuentan con una red de distribución.

Según consultados, la manera más segura de abastecerse es por medio de los camiones cisternas, que les cobran Bs 150, aproximadamente, por recargar un tambor.

"Cuando llueve para nosotros es a favor, porque ese dinero que uno agarra para comprar el agua como tal, uno compra otra cosa y ya tenemos el agüita de lluvia que nos sirve para fregar, para lavar, para cocinar", expresó Nayibi Cova.

Proyecto

Cova manifestó que actualmente hay un proyecto en la comunidad para trabajar en la distribución del recurso hídrico, pero no supo dar mayores detalles.

"Creo que es para colocar las tuberías o algo así. La última vez que supe, parece que iban a hacer unos tanques allá arriba, pero el presupuesto que mandaron no daba. Decidieron hacer otro tipo de cosa", mencionó Cova.

La septuagenaria Carmen Guarimata declaró que también espera que haya avances en la ejecución del proyecto para gozar del servicio.

"Y que van a poner agua, que antier la aprobaron, pero todavía no hemos visto nada. Ojalá que se desarrolle. Nosotros lo que tenemos es pura agua de lluvia y eso porque estamos en la temporada. Si no llueve, tenemos que comprarle a las cisternas. Por eso cada vez que cobro la ayudita que me da Maduro con ese bonito, tengo que dejar Bs 300 o Bs 400 para llenar un tanque", relató.

Mirian Lárez, quien dijo pertenecer al consejo comunal, confirmó que en la comunidad están en gestión para poner en marcha la ejecución de un proyecto para la distribución de agua.

Indicó que el plan inicial era la colocación de un tanque con todo el sistema de bombeo y la tubería, pero hasta ahora se maneja que la inversión se realizará en los últimos dos puntos, porque no alcanza para todo.

En este caso, Lárez mencionó que se estudia la instalación desde El Eneal I para la colocación de agua cruda y cuando se haga el tanque, trabajarán con la potabilizada.

Sin embargo, comentó que hasta ahora están en la fase de reuniones y presupuestos.

Paliativo

Mientras tanto, los vecinos dijeron que cuando no llueve o no tienen los recursos para comprar el agua, caminan con carruchas hacia la Empresa Polar, donde tienen una planta potabilizadora y les permiten recargar.

"El que no tiene para pagar la cisterna de agua, va a recargar allá. Y esa es agua potable que sirve para el consumo. Nosotros por lo menos no trabajamos, vivimos de una pensión, entonces se carga el agua con botellitas y pimpinas. Hay veces que me voy para donde mi hija a lavar para ahorrar agua", dijo Lárez.

Se conoció que desde hace más de cuatro años, en la comunidad no son abastecidos con las cisternas gratuitas por medio del gobierno. Comentaron que en ocasiones surten es al Simoncito.

Vecinos señalaron que esperan que se atienda con prontitud este tema, en el que deben colocar tubería, para que se avance en el asfaltado de la vialidad, que está en malas condiciones.

De igual manera, les gustaría que se ejecute algún proyecto recreativo para los niños y adolescentes de la comunidad.

Barcelona / Elisa Gómez