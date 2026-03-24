Voz Comunitaria | En El Matadero de Bermúdez denuncian que el deficiente llaveo del agua los mantiene sin servicio (+Video)

Una década sin el servicio de agua por tubería llevan los vecinos de la parte alta del sector El Matadero y La Playa de Brisas del Carmen, en Bermúdez, en el estado Sucre, pese a las gestiones que han hecho y a innumerables trancas de vía para que les solucionen el problema.

El desabastecimiento afecta a unas 174 familias, que se ven obligadas a hacer malabares para dotar a sus hogares o hacer inversiones costosas para lograr que el agua llegue hasta sus casas.

Isabel Talavera, vecina, explicó que dependen del surtido por camiones cisterna, debido a que el líquido no llega a todas las viviendas cuando la hidrológica hace el llaveo.

Tampoco se trata de un servicio regular, porque a veces no hay tanques para llevar el agua a la comunidad, dijo.

Solicitud

Pidió ayuda para que se regule el servicio y puedan recibir el agua de manera más constante en sus residencias. “Abren la llave, pero no lo hacen bien, cuando abren completo llega. No les dan las vueltas completas”.

Otra residente, Jenny Cedeño, relató que debió comprar una manguera de alta presión y tres bombas, que pasan desde la salina de la zona, donde hay una toma, para que llegue agua a su casa.

Relató que pasa una noche completa haciendo el trabajo para conseguir líquido para su residencia y no es la única, porque muchos vecinos deben recurrir a este método ante la irregularidad en el servicio.

Descontento

Dijo que debe luchar con el descontento de muchos vecinos de la zona de la salina y la playa, a quienes les molesta la maniobra, por lo que conseguir agua se consigue en una lucha por partida doble.

“Se han hecho las gestiones para la solución del problema y dicen que es cuestión de llaveo, se han reunido con el ingeniero Toledo, debe ser así, porque hay días que sueltan el agua y llega, no a todas, a la mía no llega”.

Pidió a las autoridades, como el alcalde, seriedad con una solución al problema de abastecimiento de agua a la comunidad.

Andrimar Rodríguez, recién mudada en el sector, dijo que en la comunidad falta unión para solucionar el problema y lograr que a todos les llegue agua por las cisternas.

Gestiones

Inés Maneiro, vocera de la comunidad, reconoció que se hacen esfuerzos para llevar agua por camiones a la gente, pero lo ideal es que llegara el líquido por tubería.

La única solución que tienen a mano es la de los cisternas y cuando no hay tanques deben conformarse con los retrasos en el abastecimiento por esa vías.

Sucre/ Yumelys Díaz