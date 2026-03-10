Voz Comunitaria | En El Buen Pastor de Carúpano llevan mes y medio sin electricidad

Feligreses de la iglesia evangélica El Buen Pastor de Carúpano, en el estado Sucre realizaron una manifestación pacífica a las afueras del templo, ubicado en la calle Carabobo, para exigir a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) la pronta respuesta al problema que vienen sufriendo desde hace mes y medio con la ausencia de electricidad en el lugar por una falla externa.

El pastor César Bonillo explicó que la iglesia tiene 105 años de fundada y quieren hacer pública la denuncia ante las autoridades competentes, en virtud de la falta de respuesta que han tenido, pese a la constante búsqueda de soluciones al problema.

Relató que el 25 de enero unas guayas cayeron afuera de la iglesia lo que ocasionó un sobrevoltaje dentro de sus instalaciones, lo que originó una explosión en las brekeras de los aires acondicionados y los dejó sin luz.

Solución

Indicó que desde el día siguiente han ido a las oficinas de Corpoelec para solicitar la solución de este problema y “ha pasado un mes y dos semanas y nuestra iglesia está sin fluido eléctrico”.

Agregó que han enviado correspondencias y solicitudes que han sido recibidas en las oficinas de Corpoelec el 13 del mes de febrero y hasta ahora no tienen respuestas.

Sucre/ Yumelys Díaz