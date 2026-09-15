Voz Comunitaria | En comunidad El Milagro viven en zozobra tras deslizamiento de un cerro

Más de dos semanas de incertidumbre y peligro han vivido habitantes de la comunidad El Milagro, ubicada en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, tras el deslizamiento de un cerro que afecta directamente a más de 10 viviendas.

Según relataron vecinos, el desprendimiento de sedimentos, piedras y vegetación se ha intensificado a toda hora del día, manteniendo en alerta permanente a las familias de la zona, quienes denuncian que las lluvias y antiguos movimientos de tierra en la parte alta del cerro podrían ser las causas principales de la socavación.

La emergencia obligó a cuatro familias a desalojar sus inmuebles ante el colapso inminente de las estructuras, mientras que los residentes de otras nueve viviendas se encuentran en riesgo actualmente.

Preocupación

Brayan Barrios, uno de los afectados por esta situación, manifestó su preocupación, pues además su esposa se encuentra embarazada y no se sienten seguros en casa.

No obstante, expresó que no tiene otro lugar donde residir en estos momentos.

"Con la ayuda de los vecinos, gracias a Dios, me han estado apoyando en cuanto a sacar tierra y desalojar parte de mis corotos. Protección Civil vino, pero sólo vista y fotos, no han estado ayudando en cuanto a mover, en cuanto a quitar, a desalojar, nada de eso", agregó el joven mototaxista, quien al momento de conceder la entrevista, se pudo observar que detrás de su hogar cae tierra y pequeñas piedras paulatinamente.

Zonas clausuradas

En algunas de las casas que aún se encuentran habitadas, pese al peligro latente, diferentes áreas ya recibieron daños severos.

El ama de casa Neismelia Mena, mientras mostraba cada zona de su vivienda, aseguró que desde hace dos semanas se quedaron sin baño, debido a que las piedras y sedimentos que se desprendieron del cerro dejaron inactivo el lugar.

"Esto estaba más feo, pero entre nosotros mismos es que hemos ido recogiendo las cosas, los escombros, las piedras, las matas que eran full también, porque eso estaba todo tupido, así como ven en esas partes, todo eso se ha venido hacia abajo. Quedaron en supuestamente ayudarnos y nada, no hemos tenido ayuda", comentó.

Su vecino Wilmer Carmona alertó que la presión del cerro continúa agrietando las paredes de su hogar y lamentó que, tras múltiples censos e inspecciones visuales, las autoridades aún no hayan ejecutado un plan de contingencia ni enviado la maquinaria pesada o las cuadrillas prometidas para frenar el empuje de la masa de tierra.

"Si el elevado de Lechería se llevó medio millón de dólares, ¿qué se puede llevar este cerro? Entonces, ¿qué le puedo decir? Que sí se puede atacar el cerro, claro que sí se puede solucionar. En Caracas cuántos cerros no hay de este tipo. Así que por favor vengan a ayudar de corazón, no de bla, bla, bla…", concluyó.

La comunidad porteña reiteró su llamado a la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo y a los organismos estadales para que dispongan de camiones, picos y equipos técnicos que permitan estabilizar el terreno antes de que ocurra una tragedia mayor.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez