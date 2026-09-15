Nueva Esparta recibió a más de 122 mil visitantes durante temporada vacacional

La gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, informó que la entidad insular recibió a más de 122 mil visitantes entre agosto y los primeros días de septiembre.

Precisó que durante el mes de agosto ingresaron 89 mil temporadistas a la región, mientras que en los primeros nueve días de septiembre arribaron más de 33 mil, la mayoría devotos con motivo de las festividades religiosas de la Virgen del Valle.

La mandataria destacó, desde la gobernación en La Asunción, municipio Arismendi, la capacidad de recuperación del sector turístico local a pocos meses de los sismos registrados en La Guaira.

La autoridad regional aseguró que el turismo en la isla se recuperó 100% y resaltó que las operaciones de traslados marítimos se mantienen activas de forma constante para atender el flujo permanente de pasajeros.

La gobernadora indicó que las rutas de transporte aéreo cuentan con trayectos directos desde Valencia y Maracay.

Asimismo, detalló que el servicio marítimo opera diariamente mediante ferris que conectan Anzoátegui y Sucre con el puerto de Punta de Piedras.

Durante el periodo vacacional, la entidad ofreció actividades enfocadas en la fe, las tradiciones culturales y las competencias deportivas. Entre los eventos organizados destacaron las festividades religiosas por la natividad de la Virgen del Valle, el Gran Fondo Ciclista 200K, una carrera 10K y el Barloventeo de Pampatar.

Velásquez anunció que a partir del 26 de noviembre comenzará una nueva conexión aérea directa entre Panamá y Porlamar, la cual proyecta el traslado de más de 45 mil pasajeros al año.

Igualmente, dio a conocer los avances en proyectos de infraestructura turística como el paseo Simplicio Rodríguez en Juan Griego y los muelles de Pampatar y La Caranta.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero