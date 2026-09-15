Hampa desmantela Casa de Alimentación para niños de Aragua de Barcelona

Una nueva incursión del hampa en la sede de la Casa de los Niños Ana Teresa de Castillo, ubicada en la calle Miranda de Aragua de Barcelona, ha dejado prácticamente desmantelada la red de apoyo del programa Casa de Alimentación que actualmente tiene en su matrícula a 30 niños en situación de pobreza.

Se conoció que en varias oportunidades la institución, perteneciente a la Fundación del Niño, ha sido el blanco de robos y los delincuentes han cargado con bombonas, el motor de la nevera y del freezer, y la licuadora, entre otros objetos.

De manera extraoficial se supo que en días recientes los delincuentes entraron nuevamente y se llevaron el fregadero, los motores de la nevera y las instalaciones de la cocina eléctrica. La sede no cuenta con vigilancia, pues el empleado de seguridad del recinto no cumple con su labor "desde la época de la pandemia, aunque sí cobra", dijo una persona vinculada a la sede, quien prefirió omitir su nombre.

La situación debilita al programa gubernamental que ofrece alimentación a un grupo de menores, pues en el municipio Aragua hasta los utensilios de cocina han sido robados.

Aunque los niños beneficiarios no comen en ese lugar, las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas, sin que ningún organismo intervenga para recuperarlas.

La comunidad exhorta a las autoridades competentes a realizar la dotación de los equipos y electrodomésticos necesarios para que el personal adscrito al programa pueda cumplir con su labor y la población infantil en riesgo siga recibiendo los alimentos preparados.

Aragua de Barcelona / Danela Luces