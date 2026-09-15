Dinorah Figuera y Baltazar Porras abordan situación social y liberación de presos políticos

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, informó que sostuvo una conversación con el cardenal Baltazar Porras Cardozo sobre la situación social y económica de Venezuela, así como la liberación de presos políticos.

Figuera señaló que durante el encuentro coincidieron en la preocupación por el deterioro económico y las carencias que afectan a la población. “Conversamos con su Eminencia Reverendisima Cardenal Baltazar Porras Cardozo sobre la profunda situación social que golpea a Venezuela”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con Figuera, otro de los puntos abordados fue la necesidad de liberar a los presos políticos. “Coincidimos en la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre nuestra gente y la urgencia de liberar a los presos políticos”, afirmó.

La también dirigente de Primero Justicia sostuvo que cualquier proceso de diálogo debe considerar las necesidades de los ciudadanos. “El verdadero diálogo debe poner al ser humano en el centro”, expresó.

En ese sentido, mencionó las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población, entre ellos madres sin recursos para sus hijos, mujeres que dan a luz en hospitales sin insumos y trabajadores cuyos ingresos no cubren el costo de la canasta básica.

“El diálogo tiene que vestirse de justicia social y estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo”, agregó.

Figuera indicó además que llevarán esta conversación a las comunidades. “Nos comprometemos a llevar la conversación directamente con la gente en la calle”, manifestó.

Finalmente, planteó que la mesa de diálogo debe recoger las demandas de los venezolanos.

“Levantamos las banderas de la fe, la esperanza y la justicia para que la mesa de diálogo sea una expresión real de las demandas de los venezolanos”, concluyó.

Caracas / Redacción web