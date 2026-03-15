Voz Comunitaria | En Camino Nuevo deben ingeniárselas para obtener agua potable

Las tuberías sobre la superficie ya forman parte de la cotidianidad en el sector Camino Nuevo de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Según vecinos, esa es solo una de las estrategias que aplican desde hace varios años para poder obtener agua potable en sus hogares.

Algunos habitantes de la calle Táchira de la mencionada comunidad indicaron que en ocasiones deben trasnocharse para poder almacenar el líquido, sumado a que prácticamente es una ley que cada vivienda tenga una bomba periférica. De lo contrario, la situación se les hace más complicada y esto se repite, por ejemplo, en la calle San Salvador y la avenida Libertador.

Pese a que varios de los lugareños consultados coinciden en que el agua es el principal problema del sector barcelonés, también mencionaron que desde hace bastante tiempo sufren con reiterados cortes de luz, cuya duración puede variar. Eso sin contar que la vialidad luce deteriorada y en algunas zonas tienen dificultades con las aguas servidas.

Años sin agua

Félix Rodríguez es uno de los que asegura que el dolor de cabeza más grande de los vecinos de Camino Nuevo es el agua. En su caso, debe estar pendiente todo el día a ver cuándo sale líquido del tubo que va desde la carretera a su casa en plena superficie.

"A veces pasan días que no sale y luego llega pero sin presión. Para que salga uno tiene que chupar esa tubería hasta que le queda doliendo la garganta y de inmediato pegar la bomba porque si no el esfuerzo es en vano", explicó el señor de la tercera edad.

Mario Yánez, quien tiene por lo menos 30 años viviendo en la calle Táchira, afirmó que en todo ese tiempo han tenido dificultades en la distribución de agua potable. También desconoce si el planteamiento del problema ha llegado a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) o la alcaldía de Barcelona, aunque espera que en algún momento puedan tener el servicio con normalidad.

El hombre acotó que en esa comunidad "el que no tiene bomba está fregado", pues la solución en esos casos es cargar el líquido desde las casas de otros vecinos, siempre que tengan la disponibilidad porque todos tratan de aprovechar al máximo cuando cuentan con el recurso.

Eso lo terminó de asimilar hace poco Elizabeth González, quien contó que tuvo que hacer un gran sacrificio para adquirir uno de estos aparatos junto con su hermano, aunque todavía no han podido instalarla por falta de recursos para tubos.

Cloacas y luz

En algunos tramos de las calles Táchira, Portuguesa y San Salvador hay viviendas que presentan deficiencias con las aguas servidas. Según contaron vecinos, esto se debe a que la estación de bombeo cercana no funciona a plenitud y provoca que se derramen las cloacas.

La señora Carmen Ramos comentó que cerca de su casa suele tener este problema y tiene entendido que la solución es romper la calle hasta dar con el colector que tiene la falla. "Pero eso va por cuenta de uno y ahorita no tenemos dinero para esas cosas. De broma y me alcanza para medio comer y mis medicinas", señaló.

Ramos y Elizabeth González coincidieron en que en Camino Nuevo también son constantes las irregularidades eléctricas. Indicaron que la luz se va con frecuencia y a veces más de una vez por día, sumado a que la explosión de un transformador dejó algunos hogares sin luz 220V desde hace meses.

Finalmente los lugareños apuntaron hacia el deterioro de la vialidad como otro de los problemas que tienen, aunque en el orden de prioridades de posibles soluciones está el agua potable.

Barcelona / Javier A. Guaipo