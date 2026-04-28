Voz Comunitaria | En Av. Principal de Pozuelos solicitan reparación de bote de agua y mejoras en el aseo (+Fotos)

Un bote de aguas blancas en plena avenida Principal del sector Pozuelos, en el municipio Sotillo, mantiene preocupados a vecinos y comerciantes de la zona.

Señalan que, a pesar de que han levantado numerosos reportes ante la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), aún no saben cuándo será reparada la fuga del líquido situado en el canal derecho (el que da acceso a Pozuelos y Agua Potable).

Según residentes afectados, el derrame del recurso en ese lugar se viene produciendo desde hace más de un año.

"Esta es una avenida bastante transitada, estamos a la vista de las autoridades. Lo que preocupa es que, poco a poco, el agua va dañando el asfalto y baja la presión del servicio en las casas, es decir, esto causa estragos en la comunidad. Ya se ha hablado con Hidrocaribe, pero estamos esperando que tomen cartas en el asunto", comentó el vecino Tomás Curbata, quien es entrenador de béisbol.

Situación repetida

El profesor jubilado Juan Giménez comentó que hace cuatro años, aproximadamente, vivieron una situación similar con un bote de agua que se produjo al inicio de la avenida.

"También hicimos varias denuncias, pero pareciera que la tramitación de la solución es muy lenta. Se resolvió en ese momento porque el alcalde de ese entonces, Nelson Moreno, estaba haciendo unas reparaciones en la avenida y parece que mandó a reparar el bote de agua, pero de este que tenemos ahora no han dado fecha. Lo que extraña es que es una zona muy transitada, pasan funcionarios a diario y pareciera que no tuvieran interés en reparar el bote", acotó.

Aunado a este problema, Giménez aprovechó la oportunidad para solicitar a las autoridades locales que mejore la regularidad del servicio de aseo urbano en las calles aledañas a la avenida Principal de Pozuelos, ya que como los camiones no pasan constantemente, entonces muchos vecinos optan por dejar sus bolsas con desperdicios en hasta cuatro puntos de la avenida.

"Eso queda lleno de basura en las tardes y el aseo pasa en la noche, pero si los camiones pasaran por las zonas y urbanizaciones cercanas a la avenida se evitaría que las personas traigan desperdicios y los coloquen en las esquinas de las islas", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez