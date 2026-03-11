Voz Comunitaria | Denuncian mal estado de la vía cercana al sector Ojo de Agua

Tanto quienes viven como los que transitan con frecuencia por la vía Pele el Ojo-Los Machos, sectores denunciaron el mal estado en que se encuentra la carretera desde hace varios años, específicamente a la altura del sector Ojo de Agua, cercano a la zona rural del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Según conductores, la mencionada vialidad se encuentra en mal estado desde hace una década, aproximadamente. Resaltaron que el deterioro es cada vez más notable y por esa razón muchos tratan de evitar esa zona, pues las consecuencias se reflejan en los vehículos.

Vecinos de la propia comunidad de Ojo de Agua añadieron que con el pasar del tiempo se les va haciendo más complicado movilizarse, pues son pocos los transportistas que se meten hacia allá. Además del tema vial, indicaron que suman un buen tiempo sin recibir agua potable por tuberías, por lo que han tenido que buscar alternativas para solventar.

Daños

Ramón Parrinero, quien circula habitualmente por la vía Pele el Ojo-Los Machos, señaló que la misma no recibe un trabajo de recuperación desde el mandato del fallecido exgobernador de Anzoátegui Aristóbulo Izturis.

"Pero después que pasaron a romper para meter tuberías eso no ha sido reparado. Está malo tanto viniendo por los bomberos como subiendo por Los Machos (hacia Pele el Ojo)", comentó.

El señor, que también tiene vehículo, añadió que los carritos por puesto últimamente evitan ir hacia esa zona "porque dejan el tren delantero pegado. Es importante que esa vía sea mejorada lo más pronto posible".

"Todos los meses tengo que estar haciéndole algo al carro porque está muy mala (la carretera), y eso que trato de pasar poco a poco. Eventualmente hay que hacerle un 'cariñito' porque si no no llega", expresó.

Descuido

Jesús Velásquez, quien vive en la comunidad de Ojo de Agua desde hace más de 40 años, afirmó que en el último tiempo se les ha complicado bastante la movilización, pues cada vez son menos los transportistas que acceden a hacer servicios hasta allá.

"Los carritos no quieren trabajar para acá porque la vialidad está demasiado destruida. Si uno tiene que pagar un taxi muchos no quieren venir y cuando vienen, bueno, 'le sacan los ojos de la cara a uno'. Y para no quedarnos tenemos que pagar", manifestó.

El hombre insistió en que es una urgencia la reparación de toda la vialidad, pues temen que llegue el momento en el que queden prácticamente incomunicados. Acotó que esto ya ocurre con sectores cercanos, donde sus habitantes tienen que caminar largos tramos para tomar el transporte público.

Problema de agua

Velásquez también contó que llevan por lo menos 10 años sin recibir agua proveniente de la red de abastecimiento de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), pese a que tienen cerca la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui.

Explicó que para solventar esta situación muchos de los vecinos se abastecen de la tubería de agua perteneciente a Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa). Sin embargo, detalló que para conseguir agua tratada, apta para consumo, deben comprarla o caminar hasta la sede de la empresa Polar, donde les permiten llenar envases para cargar.

Sin aseo

Otros vecinos indicaron que por la comunidad no pasan camiones de recolección de basura, razón por la que el grueso de lugareños apela a la quema de desechos sólidos para deshacerse de ellos, aunque en ocasiones genera malestar colectivo por la constante inhalación de humo.

Barcelona / Javier A. Guaipo