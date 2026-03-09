Voz Comunitaria | Colapso de colectores provoca hundimientos en vialidad de Canchunchú Viejo en Bermúdez

Unas ramas en el socavón avisan a los conductores y hasta a más de un transeúnte desprevenido, que debe tener cuidado cuando pase por la penúltima cuadra de la calle Gran Mariscal de Canchunchú Viejo,en el municipio Bermúdez del estado Sucre, donde las aguas servidas, la lluvia y los elementos hundieron el pavimento y dejaron un hueco profundo en plena vía.

Vecinos señalaron que una gandola pasó y el peso hundió la carretera. Pero lo cierto es que todo el barrio sufre los efectos de una caída masiva de colectores, cuya reparación avanza lentamente.

Arcadio Vincent, cuya vivienda queda frente al hueco, explicó que la vía cedió por el paso de una gandola, pero también por la cantidad de filtraciones que hay por los colectores caídos.

Señaló que en la calle Gran Mariscal hay mucho deterioro “por debajo”. “Todo está caído y no hay nadie que responda”.

Cree que no sólo es el problema de los colectores, “también el agua (de lluvia) ha comido mucho”, lo que ha aumentado el deterioro.

Dijo que el líder de calle, está pendiente de hacer una evaluación, pero se encuentra de viaje por un problema familiar.

Agregó que han arreglado varios colectores, pero todavía falta mucho para que se solucione el problema.

Causa

Otro vecino, Jorge Bello Marcano, explicó que en general las vías de Canchunchú están muy dañadas, algo que se agrava con la saturación en la red de aguas servidas.

Sumó el problema de los colectores, la paralización del sistema de bombeo y la falta de mantenimiento, que extiende el problema hasta el Valle de Cantv.

Bello indicó que con el hundimiento en la carretera, ahora lo que se espera es el colapso de la tubería de aguas servidas. “Todos los ramales comienzan a colapsar, porque al caerse el colector hace una reacción en cadena y afecta a varias calles”.

Otro residente, Jesús Mundarain, reconoció que han reparado varios colectores, pero justamente se hundió otro en la calle Sucre.

Señaló que los atendidos han sido los que llevaban más tiempo con el problema.

Mundarain dijo que es una re a ci en cadena, porque rebosan las tranquilas y eso hace que con la presión el daño se extienda por la red.

Denunció que hay mucha gente inconsciente que lanza basura a la red y provoca muchas averías y reboses de aguas servidas.

Sucre / Yumelys Díaz



