Voz Comunitaria | Colapso de aguas servidas afecta a familias del sector Francisco de Miranda en Anaco (+Video)

Vecinos de la calle México del sector Francisco de Miranda en Anaco, en la zona centro de Anzoátegui, reportaron que están afectados por el colapso del sistema de aguas negras desde hace más de dos meses.

En un recorrido por la zona se pudo constatar que hay acumulación de desechos en una alcantarilla y la situación perjudica a unas 30 familias.

El problema se agudiza debido a que el asfalto cedió justo en la intersección de las calles México y Boulevard y se abrió un enorme "cráter" que pone en peligro a conductores y peatones, en el acceso de entrada y salida a la Troncal 16.

Testimonios

"Cómo la calle tiene un desnivel hacia el lado derecho y la tanquilla de mi casa está más baja, todas las aguas negras que están acumuladas ahí afectan a las viviendas de esta zona. En mi caso tuve que clausurar el baño. Es una situación terrible", dijo Karina Raga.

En esa misma calle está ubicada la escuela perteneciente al Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (Senifa), cuyo sistema de aguas servidas podría colapsar en cualquier momento, según relataron los residentes.

El colapso de la red de aguas servidas está afectando a los vecinos de la calle México

La vecina aseveró que hizo la denuncia el 23 de diciembre de 2015 ante los miembros del consejo comunal. "Les pasé fotos y videos. Supuestamente ellos enviaron un informe a la alcaldía", comentó.

Presencia de funcionario

Agregó que al lugar se presentó el supervisor de acueducto, Pedro Pérez, quien inspeccionó el tramo de la intersección con la calle Boulevard, donde colapsó el pavimento.

"Él dijo que a partir del 15 de enero era que se reactivaba el trabajo con las máquinas y parece que ahora no hay maquinarias disponibles, sino que tienen que alquilar", relató.

El problema se ha agudizado debido a que se abrió un enorme cráter en el pavimento

Luis Eduardo Castro es otro de los vecinos que se pronunció para pedir a las autoridades municipales que atiendan el clamor de la colectividad que tolera día y noche olores putrefactos y teme que ocurra un hecho lamentable debido al socavón del pavimento.

Los residentes se organizaron y colocaron cauchos alrededor del hueco para alertar a quienes circulan por la zona.

Envío de camión

"En diciembre enviaron un camión con una manguera que tiene presión. Allí estuvieron y el nivel bajó como medio metro y recomendaron traer un vacum, pero nos cansamos de decirle a los de la comuna y a los jefes de calle que son los encargados de eso. Ellos dijeron que no había disponibilidad", informó.

Indicó que el encargado de acueducto les explicó que los integrantes de la comuna deben insistir al menos dos veces a la semana para que envíen una retroexcavadora porque es necesario quitar el sedimento que tiene el tubo. De esa manera se va a eliminar la obstrucción.

En el sector, aledaño a la Troncal 16, solicitan iluminación

Vale destacar que según los datos aportados por los afectados, el sector Francisco de Miranda pertenece a la comuna Revolución por Siempre.

Otras fallas

Otra de las carencias que afecta la calidad de vida de los vecinos es la falta de agua por tuberías.

Yumar García tiene 35 años viviendo en la calle Boulevard y aseguró que desde hace 18 años no llega el agua a su casa.

"Anteriormente llegaba tres veces a la semana, pero desde hace 18 años eso cambió. Tengo que comprar ocho tambores de agua semanalmente y cada uno cuesta 320 bolívares. Es un gasto fuerte".

Señaló que en el sector siempre se habla de que hay recursos para solventar la falla del agua, pero al final no se resuelve nada.

"Los del consejo comunal viven felices porque el problema aquí es que si uno negro y el otro es blanco, entonces excluyen a la gente. No buscan la unión", expresó.

Sin información

Los residentes coincidieron en que desde hace un año fue aprobado el proyecto de perforación de un pozo en el sector tras una consulta pública, por un monto aproximado de 10 mil dólares, pero luego de que iniciaron las labores no recibieron más información.

"Se gastaron unos reales y nunca llegó el agua. No sabemos si es salobre, si no sirvió. No sabemos nada. Todo quedó allí", dijo García.

En el lugar donde fue perforado el acuífero sólo se observa arena como muestra de la obra a la que hicieron referencia los vecinos.

Entre las peticiones que hacen al gobierno local dirigido por Jesús Ríos, las familias también incluyeron alumbrado público, principalmente en el área que conecta con la Troncal 16, ya que según dijeron, se han registrado varios accidentes de tránsito en ese punto vial debido a la falta de iluminación.

Anaco / Danela Luces