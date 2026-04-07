Voz Comunitaria | Cauchos y troncos alertan sobre socavación en 5ta Carrera Norte de El Tigre

Un par de cauchos y algunos troncos secos alertan sobre una socavación del pavimento en la 5ta Carrera del sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

La acción fue iniciativa de la comunidad y busca prevenir que ocurran accidentes por el daño de la vía, que cada vez adquiere más tamaño.

Juan Devera, vecino del lugar, relató que la situación se registra desde hace más de dos meses y es consecuencia de la rotura de una tubería subterránea, que no ha sido correctamente reparada.

Agregó que en días recientes, trabajadores de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) se acercaron para intervenir. Sin embargo, el bote de agua continúa.

Mientras tanto, se mantiene el agujero de notable profundidad, que define como un grave peligro para quienes transitan por esta calle.

Otros residentes de esa comunidad, que se negaron a brindar una declaración pública a la prensa por temor a represalias, solicitaron a los entes encargados mayor seriedad y celeridad para corregir la avería.

"Hicieron un trabajo chimbo y no nos dan ninguna explicación de lo que pasó", exclamó con molestia un habitante, que pidió reservar su identidad.

Acumulación de basura

A pocos metros de la calle erosionada hay otro problema: la acumulación de basura en un terreno baldío.

Un vecino, que tampoco quiso ser identificado, comentó que quienes han dado vida a este vertedero, supuestamente, son los mismos residentes de la zona que no esperan a que pase el camión recolector, cuya frecuencia es de dos veces por semana y en horario matutino.

"Y luego en la tarde empieza la gente a lanzar animales muertos y desperdicios a montón en ese sitio. Sé que algunos también lo hacen a modo de molestia porque el aseo solo se lleva lo que está dentro de bolsas negras", reveló.

El Tigre / Damary Díaz