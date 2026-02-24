Voz Comunitaria | Cargar tobos con agua es el "pan de cada día" en La Pirámide

Quienes residen en la parte trasera de la comunidad La Pirámide, ubicada en la parroquia Chorrerón de Guanta, no saben lo que es recibir agua en sus viviendas mediante una tubería.

Es por eso que durante años han paliado la falta de un sistema tradicional de distribución del recurso, cargando tobos desde la orilla de la carretera nacional hasta la parte más alta del cerro, donde están sus casas.

Según vecinos consultados, en esta zona de La Pirámide habitan alrededor de 150 familias.

Marlene Tiamo, una de las moradoras afectadas por la situación, manifestó que varias veces a la semana busca agua en las tomas que están en la avenida para poder realizar los quehaceres del hogar.

"En la parte de atrás de La Pirámide no llega agua por tubería, sino que algunos vecinos de adelante instalan sus bombas y le pasan a algunos de aquí. Por ejemplo, mi hermana me pasa un poquito cuando puede, pero hay días que no tengo y debo ir a cargar tobos o le pago a un muchacho para que me busque agua abajo", comentó.

Aunado a eso, la vecina denunció que en el lugar "brilla por su ausencia" el alumbrado público y las caminerías.

"Tampoco tenemos cloacas y como la vía de acceso es de tierra, cuando llueve nos tenemos que quedar encerrados. Así que hacemos un llamado a las autoridades para que nos den soluciones a estos problemas y principalmente a la falta de agua", acotó.

Cansados

El albañil Jesús Vallenilla afirmó que ya "tenemos mucho tiempo cargando tobos con agua", debido a que no hay tuberías hasta las casas.

En su caso, precisó, se abastece a través de un tambor, el cual llena con seis tobos.

"Eso me dura cuatro o cinco días y luego vuelvo a buscar en la avenida. Lo que no entiendo es porqué en otras comunidades cercanas, como El Guamache, sí llega agua por tubería, pero aquí no hay eso. Y los que sí reciben en la parte de adelante tienen que instalar bombas", apuntó.

El morador agregó que cuando está desocupado presta servicio de traslado de agua a otros vecinos que se les dificulta ubicar el recurso en la parte baja.

"Yo cobro 100 bolívares por cada tobo y por lo general un tambor agarra ocho. Cuando puedo trabajo de eso", comentó en días reciente, mientras cargaba tres envases con agua en la mitad del cerro.

Residentes de la comunidad guanteña esperan que el alcalde Yinder Saldivia visite el lugar pronto y les ofrezca soluciones.

Guanta / Jesús Bermúdez