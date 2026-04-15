Voz Comunitaria | Calle 12 Sur de El Tigre lleva años sumida en el deterioro (+Video)

Un profundo deterioro del pavimento se evidencia en la calle 12 del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, estado Anzoátegui, donde los huecos son incontables y parecen duplicarse a medida que avanza la vía.

Coromoto Rodríguez, quien creció en esta comunidad, recuerda que en más de 30 años la calle no ha recibido un "cariño" de las diferentes gestiones que han pasado por el poder gubernamental.

Armando Flores, otro residente de esa vía, contó que los baches son una especie de guillotina para los vehículos.

"Ahí se han dañado carros, se les han reventado los cauchos. Todo eso es un caos", detalló.

Aguas estancadas

Además del tiempo sin asfaltado, el daño de la vialidad sería consecuencia directa de las aguas de lluvias, que se quedan estancadas por la carencia de un sistema de drenaje adecuado, lo cual hace que aceleren el daño del pavimento.

"Cuando llueve, esto por aquí es un manantial y nadie le ha puesto amor", exclamó Coromoto Rodríguez.

Estas condiciones, llevaron a varias familias a levantar muros frente a sus hogares para evitar que las aguas pluviales ingresen y causen anegaciones.

Quejas

"Esto se llena demasiado, se pone horrible. Hay que hacer algo para sacar esa agua cuando llueve porque tampoco podemos salir así", comentó Armando Flores.

Pero estas no son las únicas carencias de los habitantes de la 12 Sur, pues esta es una de las zonas más afectadas por los apagones que a diario se registran en el municipio Simón Rodríguez, ya que las interrupciones se pueden extender hasta por tres y cuatro horas.

El Tigre / Damary Díaz