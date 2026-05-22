Voz Comunitaria | Aseo no llega a calle Las Elenas del sector Paraíso de El Tigre

La calle Las Elenas del sector Paraíso I de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, es un rincón apartado al que no llega el servicio de aseo urbano. Así lo refieren sus habitantes, quienes buscan alternativas propias para deshacerse de la basura.

Desde arrojar los desechos en un terreno baldío hasta llevarlos a la calle principal para que el camión pueda recogerlos son las soluciones que han ideado los afectados para hacerle frente a la falta de atención en este asentamiento, que suma alrededor de 15 años de existencia.

Carla López, residente de esa localidad, expuso que hace un par de meses trabajadores del aseo, supuestamente, les informaron que este sitio no aparece en el mapa de ruta.

"Además de que la calle está en muy mal estado, con mucho huecos y monte, entonces no se quieren meter para acá", acotó.

La vecina Deneixys Marcano mencionó que deben estar sumamente pendientes de que el aseo pase por la calle principal y que los perros no rompan las bolsas con los desperdicios.

Aseveró que aunque el problema se ha planteado a las autoridades en diferentes gestiones, todavía siguen excluidos del beneficio. "Hemos pasado cartas, pero no se ha visto respuesta (…) solo mandan a limpiar el monte porque en ocasiones se generan incendios de vegetación por altas temperaturas".

Urbanismo inconcluso

En esta calle, mayormente conformada por casas de la Misión Vivienda (un plan habitacional del Estado), también se aprecia una evidente carencia de infraestructura urbana. No hay pavimento, aceras, ni red de cloacas. Además, para el suministro eléctrico los vecinos solo cuentan con un poste de conexiones irregulares.

"Eso es una maraña, de ahí es que estamos pegados y es demasiado para su capacidad", comentó Deneixys Marcano.

Por su parte, la vecina María Sáenz, agregó que el espacio se convierte en un pantano cuando llueve, debido a que solo es un camino de arena. "Imagina salir al centro con los zapatos llenos de barro, es horrible", expresó.

Quienes experimentan estas carencias piden a los entes de gobierno que los tomen en cuenta. Afirman que se han acostumbrado a improvisar para tratar de vivir de forma decente.

El Tigre / Damary Díaz