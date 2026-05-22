Nueva Esparta | Ecológica ajusta el tratamiento de desechos en Agua de Paloma para prevenir contingencias ambientales

Ante las denuncias de los vecinos por las afectaciones de salud provocadas por el humo que proviene del vertedero de Agua de Paloma, la empresa de recolección y procesamiento de basura Ecológica implementó un nuevo sistema de celdas estructurales bordeadas con arena en dichas instalaciones. Esta medida técnica busca optimizar el confinamiento de los desechos y establecer barreras de contención efectivas.

El propósito principal de este diseño es mitigar los riesgos de combustión en el área de disposición final y prevenir incidentes que puedan alterar la dinámica ambiental de la zona.

El director ejecutivo de Ecológica, Juan Carlos Porras, detalló que las nuevas fosas operan bajo estándares que facilitan un control más estricto sobre los materiales depositados. “Durante los incidentes recientes las labores de mitigación lograron extinguir los focos de calor en un período de 72 horas”. Este lapso, indicó, representa una reducción significativa en comparación con eventos de años anteriores que solían prolongarse por varias semanas afectando a las comunidades circundantes debido a la persistencia del humo.

Porras considera que el incendio fue provocado y descartó que las quemas sean sistemáticas como afirman los residentes de las zonas aledañas.

Mencionó que la infraestructura general de la planta de tratamiento registra un proceso de recuperación paulatino tras haber sido recibida en un estado de deterioro crítico. El plan de contingencia actual contempla la reactivación de diferentes áreas operativas con el fin de procesar los residuos de manera diferenciada. Las mejoras en las instalaciones buscan devolver la capacidad logística necesaria para el manejo diario de los volúmenes de desechos que ingresan al recinto. Entre las próximas fases operacionales destaca la puesta en marcha de procesos especializados para la disposición final de desechos patológicos y hospitalarios.

También dijo que el factor humano ha sido un pilar dentro de la reestructuración de los servicios con mejoras en las condiciones del personal de la empresa.

La gerencia informó que la adquisición de repuestos y la ingeniería requerida para los nuevos sistemas ya se encuentran solventadas. Se prevé la incorporación de tecnologías orientadas a la distribución de combustible y en un plazo más amplio el desarrollo de un proyecto de incineración para complementar el tratamiento actual.

El alcalde del municipio Díaz Kendy Graterol anunció que se ejecutará un abordaje integral a través de la Dirección de Salud para atender a los habitantes de los sectores que sufren de afecciones respiratorias. Esta medida responde de manera directa a las denuncias de los vecinos de varias comunidades quienes han manifestado su preocupación por el humo generado tras el incendio registrado en el vertedero. El plan de asistencia médica se desplegará de forma prioritaria en los sectores de Guarida del Sol Piedras Negras Barrio Unión Clavellinos y El Bolsillo.

En relación con el funcionamiento del servicio de aseo urbano, el mandatario municipal enfatizó que la recolección de desechos sólidos por parte de Ecológica se mantiene bajo un monitoreo permanente. Aseguró que las operaciones no se detuvieron durante la emergencia y que la alcaldía trabaja de la mano con la empresa recolectora para optimizar las rutas y garantizar que el servicio responda a las necesidades de la población. La municipalidad ya cuenta con el levantamiento de información por sectores para brindar una respuesta oportuna.

Graterol informó que se solicitó al equipo de la empresa el establecimiento de un cronograma público de recolección de basura el cual se difundirá una vez que se alcance la operatividad total. El alcalde transmitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía afirmando que el municipio cuenta con uno de los sistemas más eficientes de la región. El jefe municipal reconoció que todavía existen áreas específicas que deben ser saneadas y ratificó el compromiso de su gestión de acompañar este proceso de recuperación.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero