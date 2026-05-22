Trabajadores y dirigentes sindicales convocan nueva protesta nacional para el 3 de junio

La Coalición Sindical Nacional llamó este jueves a una gran protesta nacional para el próximo 3 de junio, con el objetivo de exigir un salario digno, el cese de la represión, la liberación de presos políticos y elecciones libres.

Durante una actividad realizada por varios gremios en la UCV, el dirigente sindical José Patines cuestionó duramente al gobierno por la persistente crisis salarial. “Los trabajadores no creen más en promesas”, afirmó.

“¿Dónde está el dinero para los trabajadores? Si no pueden dar aumento, renuncien o llamen a elecciones. No pueden seguir mintiéndole a la sociedad”, agregó.

Patines también criticó las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre la excarcelación de 300 presos políticos calificándolas como “mentira tras mentira”.

La jornada del 3 de junio busca exigir “salario y libertad”, además de presionar por comicios electorales transparentes. Carlos Salazar, coordinador de la Coalición, ha sido otro de los voceros principales de la convocatoria.

“La protesta se enmarca en una serie de movilizaciones que los trabajadores han realizado en los últimos meses, incluyendo intentos de marchas hacia Miraflores y entregas de documentos en la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, dijo.

Los sindicalistas denuncian el bajo poder adquisitivo de los sueldos, que según sus reclamos no alcanza para cubrir la canasta básica, y exigen el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución.

Las anteriores movilizaciones sindicales han sido frecuentemente restringidas por fuerzas de seguridad. Se espera que en los próximos días los organizadores den más detalles sobre puntos de concentración y actividades específicas para la jornada del 3 de junio.

Caracas / Efecto Cocuyo